„Halt dein Maul!“: Polizei ermittelt gegen Aggro-Bergführer (VIDEO)

Ein Video vom Großglockner sorgt für Aufruhr: Ein Bergführer verliert die Kontrolle – mit weitreichenden Folgen.

Ein Vorfall am Großglockner zieht weite Kreise.

Eine aggressive Auseinandersetzung zwischen einem Bergführer und einem polnischen Ehepaar am 22. August auf dem Mürztaler Steig hat mittlerweile sowohl rechtliche als auch berufliche Konsequenzen für den Beteiligten. Der Ehemann hielt das Geschehen mit seiner Helmkamera fest, das Video verbreitete sich anschließend rasch über Instagram. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

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Verbale Eskalation

Während das Paar den Abstieg zur Adlersruhe – auch bekannt als Erzherzog-Johann-Hütte – filmte, eskalierte die Situation mit dem steirischen Bergführer zunächst verbal, dann körperlich. Als der Ehemann die aus seiner Sicht gefährliche Lage ansprach, ging der Bergführer aggressiv auf ihn los. Dabei fielen Aussagen wie „Ich bin Bergführer, halt dein Maul! Sonst komm ich rauf und geb dir eine“ sowie mehrfach wiederholte Aufforderungen: „Benimm dich! Benimm dich! Benimm dich!“

Rechtliche Folgen

Nachdem Anzeige bei der Polizei Matrei in Osttirol erstattet worden war – durch eine Person, die das Video gesehen hatte –, wurde die Staatsanwaltschaft Innsbruck eingeschaltet. Im Raum steht der Vorwurf der Gefährdung der körperlichen Sicherheit, auf den eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Monaten stehen kann. Nach § 89 Strafgesetzbuch ist bei diesem Delikt alternativ auch eine Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen vorgesehen. Auch beruflich hat der Vorfall Folgen: Der Kalser Berg- und Skiführerverein vermittelt dem Mann keine Aufträge mehr. Dessen Vermittler bezeichnete das Verhalten als „katastrophal und absolut inakzeptabel“.

Der Österreichische Berg- und Skiführerverband schloss sich dieser Einschätzung an und sprach von einem „zwischenmenschlich und alpinistisch untragbaren“ Verhalten.