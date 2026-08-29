Bundeskanzler Stocker richtet sich mit ungewöhnlich klaren Worten an die Nation – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Bundeskanzler Christian Stocker wandte sich am Samstag mit einer ungewöhnlich direkten Videobotschaft an die österreichische Öffentlichkeit. Darin sprach er offen über jene Themenfelder, die das Land nach seiner Einschätzung derzeit am stärksten beschäftigen: Migration und Integration, das Gesundheitssystem sowie die wirtschaftliche Lage. Stocker, der im Sommer sämtliche Bundesländer bereist und dabei Gespräche mit Unternehmern, Eltern, Pflegekräften, Pensionisten und jungen Menschen geführt hatte, machte deutlich, dass nur ein ehrlicher Blick auf die Realität die Grundlage für notwendige Veränderungen sein könne.

„Österreich ist ein großartiges Land. Aber wenn man ein Land liebt, muss man auch den Mut haben, ihm die Wahrheit zu sagen“, so der Kanzler.

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Klare Ansage

Einen breiten Raum nahm in der Botschaft das Thema Migration und Integration ein. Stocker betonte, dass die große Mehrheit der in Österreich lebenden Migranten die gesellschaftlichen Regeln respektiere und Teil des Gemeinwesens werden wolle. Gleichzeitig mahnte er, bei negativen Entwicklungen nicht wegzuschauen.

Konkrete Beispiele wie mangelnder Respekt gegenüber Lehrkräften oder die Verweigerung des Spracherwerbs nannte der Kanzler beim Namen. „Wer in Österreich lebt, hat sich an die Regeln zu halten“, stellte Stocker unmissverständlich klar. „Österreich ist ein weltoffenes Land. Aber Weltoffenheit bedeutet nicht Beliebigkeit.“ Für Menschen mit BKS-Wurzeln, die einen erheblichen Teil der Migrationsgesellschaft in Österreich ausmachen, sind diese politischen Positionierungen von unmittelbarer Relevanz.

Wirtschaft & Gesundheit

Auch die Lage des Gesundheitssystems und die wirtschaftliche Situation des Landes thematisierte Stocker in seiner Ansprache. Obwohl Österreich im internationalen Vergleich überdurchschnittlich viel in das Gesundheitswesen investiere, blieben strukturelle Schwächen wie unklare Zuständigkeiten und lange Wartezeiten ein ungelöstes Problem. „Nicht jedes Krankenhaus muss alles können“, brachte der Kanzler seine Reformvorstellung auf den Punkt.

Mit Blick auf die Wirtschaft verwies Stocker auf die Schrumpfung der österreichischen Volkswirtschaft in den Jahren 2023 und 2024 sowie das nur minimale Wachstum im Vorjahr. Laut Statistik Austria ist das reale Bruttoinlandsprodukt 2023 um 0,8 % und 2024 um 0,7 % geschrumpft, bevor es 2025 wieder um 0,6 % gewachsen ist. Er plädierte für ein gemeinsames Vorgehen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur Sicherung des Wohlstands und hielt fest: „Beide Seiten sitzen im selben Boot.“

Am Ende seiner Botschaft appellierte Stocker an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen. Trotz der großen Herausforderungen, vor denen Österreich stehe, zeigte sich der Kanzler zuversichtlich: „Ich glaube nicht, dass Österreichs beste Zeit hinter uns liegt.“ Sein Anspruch an die Politik und die Gesellschaft lasse sich, so Stocker, in einem Satz zusammenfassen: „Ein Österreich, das Verantwortung übernimmt. Für sich selbst. Füreinander. Und für die nächste Generation.“