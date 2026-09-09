3,65 Millionen Österreicher setzen bereits auf private Krankenversicherung

Millionen Österreicher zahlen monatlich für private Gesundheitsvorsorge – und der Trend zeigt steil nach oben.

Immer mehr Menschen in Österreich interessieren sich für eine private Krankenversicherung. Als einen wesentlichen Grund dafür sieht UNIQA den demografischen Wandel: Die Bevölkerung wird älter, während zugleich die Zahl der Menschen im Erwerbsalter zurückgeht.

Derzeit verfügen rund 3,65 Millionen Menschen in Österreich über eine private Krankenversicherung – das entspricht etwa 40 Prozent der Bevölkerung. Die laufenden Gesundheitsausgaben stiegen 2025 auf 61,3 Milliarden Euro und damit um rund 3,5 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr. 14,95 Milliarden Euro beziehungsweise 24,4 Prozent entfielen auf private Gesundheitsausgaben.

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Demografischer Wandel

Rene Knapp, Vorstand bei UNIQA, und Hans Aubauer, der bei UNIQA die Group Health Insurance leitet, gehen davon aus, dass die Bedeutung von Zusatzversicherungen künftig weiter zunehmen wird. Als zentralen Treiber dieser Entwicklung nennt Knapp den demografischen Wandel. „Wir werden älter, benötigen mehr medizinische Leistungen und zugleich gibt es immer weniger Menschen im Erwerbsalter, die diese Leistungen finanzieren und erbringen können“, betonte er.

Diese Entwicklung ist durch aktuelle Prognosen belegt: Laut Statistik Austria wird die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter (20 bis 64 Jahre) bis 2040 um rund 256.000 bis 265.000 Personen sinken – ein Rückgang von etwa 4,6 bis 4,8 Prozent. Gleichzeitig steigt der Anteil der Über-65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung von rund 20 Prozent im Jahr 2024 auf etwa 26,2 bis 26,6 Prozent bis 2040.

Aubauer ergänzte, dass das Interesse an zusätzlicher Vorsorge bereits zunehme. Allein im vergangenen Jahr schlossen 86.000 Menschen eine private Krankenversicherung ab. Eine UNIQA-Befragung zeigt zudem eine hohe Zahlungsbereitschaft: Im Durchschnitt wären die Befragten bereit, monatlich rund 55 Euro für eine private Krankenversicherung auszugeben. Bei jüngeren Menschen liegt dieser Wert sogar bei 62 Euro.

Kosten & Leistungen

Nach Angaben von UNIQA wurden im vergangenen Jahr 7,5 Millionen Leistungsfälle von privaten Krankenversicherungen abgewickelt. Rund 55 Prozent der entsprechenden Auszahlungen entfielen auf Krankenhauskosten, etwa 16 Prozent auf ärztliche Leistungen.

Eine zunehmend wichtige Rolle spielt dabei der Wahlarzt. Die gesetzliche Krankenversicherung refundiert bei Wahlärzten grundsätzlich bis zu 80 Prozent jenes Tarifs, den sie einem Vertragsarzt für dieselbe Leistung bezahlen würde – nicht 80 Prozent der tatsächlichen Wahlarztrechnung. Je nach Vertrag kann eine private Zusatzversicherung anschließend weitere Kosten übernehmen.

UNIQA argumentiert, dass private Zusatzversicherungen dadurch auch das öffentliche Gesundheitssystem entlasten. Zudem seien Sonderklassehonorare ein zusätzlicher finanzieller Anreiz für Spitzenmediziner, weiterhin in öffentlichen Krankenhäusern tätig zu sein.