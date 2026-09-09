Badetag endet in Schlucht: Bergrettung muss Teenager retten (VIDEO)

Ein Badetag am Traunsee endet für zwei Jugendliche im Ernstfall: festsitzend in einer felsigen Schlucht am Traunstein.

Zwei Jugendliche aus dem Raum Linz gerieten nach einem Badeausflug am Traunsee in eine gefährliche Lage. Im Teufelsgraben am Traunstein verloren sie die Orientierung und mussten von der Bergrettung aus einer felsigen Schlucht gerettet werden.

Am Dienstagmorgen reisten die beiden – ein 15-jähriger Linzer und ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land – nach Gmunden, wo sie zunächst den Tag am Badeplatz der Traunsteinstraße verbrachten. Aus Neugier folgten sie anschließend dem trockenen Bachbett in den Teufelsgraben und gerieten dabei in zunehmend schwieriges Felsgelände.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen



Mehr zum Thema Schreie am Berg vermutlich nur ein Scherz – Retter stundenlang im Einsatz

⇢

Notruf aus der Schlucht

Als alle Versuche scheiterten, einen Ausweg zu finden, wandte sich der 16-Jährige gegen 20:50 Uhr telefonisch an seinen Vater: „Wir haben uns in einer Schlucht am Traunstein verirrt und benötigen Hilfe.“ Der 51-Jährige alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte – Bergrettung und Alpinpolizei Gmunden rückten umgehend aus.

Gegen 21:30 Uhr gelang es den Rettern, die beiden Jugendlichen auf einem felsigen Vorsprung im brüchigen Steilgelände ausfindig zu machen. Da die Burschen weder Helme noch geeignete Ausrüstung bei sich hatten, stellte die Bergrettung ihnen Helme, Stirnlampen und Klettergurte zur Verfügung.

Anschließend wurden sie durch Abseilen und Sichern am sogenannten kurzen Seil sicher ins Tal gebracht. Beide blieben unverletzt.