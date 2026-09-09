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Studie

Schmerzmittel in der Schwangerschaft: Forscher warnen vor Folgen für Töchter

Schmerzmittel in der Schwangerschaft: Forscher warnen vor Folgen für Töchter
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein gängiges Schmerzmittel, eine Schwangerschaft – und Befunde, die Mediziner zum Umdenken zwingen.

Eine aktuelle Studie, veröffentlicht im Fachjournal „Human Reproduction Open“, rückt ein weit verbreitetes Schmerzmittel in den Fokus der Forschung: Paracetamol – und seine möglichen Auswirkungen auf die reproduktive Gesundheit weiblicher Nachkommen, wenn es während der Schwangerschaft eingenommen wird.

Für die Untersuchung wurden Daten von 685 Frauen ausgewertet, die im ersten Schwangerschaftsdrittel Paracetamol zu sich genommen hatten. Bei deren Töchtern, die im Durchschnitt im Alter von 106 Tagen untersucht wurden, zeigten sich messbare Veränderungen: Die Eierstöcke und die Gebärmutter waren kleiner, zudem wurden weniger Eibläschen festgestellt.

Kritischer Zeitpunkt

Besonders auffällig war dabei der Zeitpunkt der Einnahme: Erfolgte sie vor der 17. Schwangerschaftswoche, waren die Volumenveränderungen bei Eierstöcken und Gebärmutter besonders ausgeprägt. Diese Befunde decken sich mit Ergebnissen aus Tierversuchen, die vergleichbare Effekte gezeigt hatten. Ergänzende Daten von 1.210 Mädchen deuteten langfristig ebenfalls auf kleinere Gebärmütter und geringere Eierstockvolumina hin.

Empfehlungen überdenken

Studienleiterin Margit Bistrup Fischer vom Rigshospitalet in Kopenhagen mahnt jedoch zur Besonnenheit: „Frauen, die während der Schwangerschaft Paracetamol eingenommen haben, sollten sich durch unsere Ergebnisse nicht beunruhigen lassen.“ Die Ergebnisse seien auf Bevölkerungsebene erhoben worden und ließen keine Rückschlüsse auf individuelle Verläufe zu. Christian De Geyter vom Universitätsspital Basel zieht daraus dennoch eine klare Konsequenz: „Die Empfehlungen zur Anwendung von Paracetamol während der Schwangerschaft müssten nun überarbeitet werden.“

Auch wenn Paracetamol nach wie vor als das am häufigsten verwendete Schmerzmittel in der Schwangerschaft gilt und die Studienteilnehmerinnen die empfohlene Tageshöchstdosis von 4.000 Milligramm nicht überschritten hatten, empfiehlt sich für Schwangere ein offenes Gespräch mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt – mit dem Ziel, die Einnahme so gering wie möglich zu halten. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA erklärte Anfang des Jahres jedoch, dass Paracetamol während der Schwangerschaft bei klinischer Notwendigkeit weiter verwendet werden kann und die bisherigen Empfehlungen unverändert bleiben.

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