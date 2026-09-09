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Forstunfall

Felsbrocken trifft Arbeiter in Österreich: 26-Jähriger schwer verletzt

Felsbrocken trifft Arbeiter in Österreich: 26-Jähriger schwer verletzt
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein rollender Felsbrocken, steiles Gelände, ein verletzter Mann – im steirischen Forst zählte am Dienstag jede Sekunde.

Bei Forstarbeiten im steirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Dienstag ein 26-jähriger Arbeiter schwer verletzt worden. Gegen 12.20 Uhr löste sich in dem steil abfallenden Gelände ein Felsbrocken und traf den Mann am linken Oberschenkel. Arbeitskollegen eilten ihm sofort zu Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Schnelle Bergung

Die Bergrettung übernahm die Bergung des Verletzten aus dem schwer zugänglichen Bereich, bevor der Rettungshubschrauber Christophorus 12 ihn in das LKH Graz transportierte.

Gerade bei Unfällen in unwegsamem Gelände ist das Zusammenspiel der verschiedenen Rettungsorganisationen entscheidend. Der koordinierte Einsatz von Bergrettung und Rettungshubschrauber Christophorus 12 verdeutlicht, wie wichtig eine funktionierende Rettungskette ist. Die Evakuierung und Erstversorgung des Verletzten gelangen durch das präzise Zusammenwirken aller Beteiligten.

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KO KOSMO-Redaktion
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