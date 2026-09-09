ÖBB-Zug bleibt mitten auf Strecke stehen: 41 Passagiere evakuiert

Mitten auf der Strecke, kein Weiterkommen: Auf der Franz-Josefs-Bahn mussten Dutzende Passagiere ihren Zug verlassen.

Auf der Franz-Josefs-Bahn wurden am Mittwoch 41 Personen aus einem Zug in Sicherheit gebracht. Wie ÖBB-Sprecher Christopher Seif mitteilte, übernahm die Feuerwehr die Evakuierung der Passagiere. Grund für die Streckenunterbrechung war eine Oberleitungsstörung.

Strecke gesperrt

Der betroffene Streckenabschnitt liegt zwischen den Bahnhöfen Hötzelsdorf-Geras und Irnfritz. Die Einsatzkräfte führten die Fahrgäste über einen Steg aus dem Zug und brachten sie anschließend zum Bahnhof Sigmundsherberg. Für den Zeitraum der Streckensperrung wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, mit dem Reisende weiterhin ihr Ziel erreichen können – allerdings sollte eine zusätzliche Fahrtzeit von rund einer Stunde eingeplant werden.

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Nach Angaben der ÖBB bleibt die Strecke voraussichtlich bis etwa 15:00 Uhr gesperrt. Die Unterbrechung wirkt sich spürbar auf den regionalen Nahverkehr aus – betroffen sind vor allem Pendlerinnen und Pendler, die diese Verbindung regelmäßig in Anspruch nehmen.

Mit dem eingerichteten Ersatzverkehr sollen die Beeinträchtigungen so weit wie möglich abgefedert werden.