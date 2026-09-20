Drohungen, Rückzug, Therapie: JP Kraemer bricht sein Schweigen

Drohungen, Schweigen, öffentliche Statements – zwischen Jean Pierre Krämer und Julia Meck eskaliert ein Konflikt mit Folgen.

Jean Pierre Krämer, Gründer der Marke JP Performance, und Julia Meck haben sich in der Öffentlichkeit zu den jüngsten Auseinandersetzungen geäußert.

Am 19. September veröffentlichte Julia Meck auf Instagram ein ausführliches Statement, in dem sie auf die Vorwürfe und deren Folgen einging. Krämer wählte YouTube als Plattform und veröffentlichte dort insgesamt drei Erklärungen. In diesem Zusammenhang gab er bekannt, sich von Instagram zurückzuziehen und seine Firmen vorübergehend zu schließen – ein Teil der Betriebe hat mittlerweile den Betrieb wieder aufgenommen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Mecks Forderung

In ihrem Statement machte Meck deutlich, dass sie sich von Krämer eine klarere Positionierung gegenüber den Gewaltandrohungen erwartet hätte. Sie sagte: „Ich hätte mir gewünscht, dass er zu den Gewaltaufrufen nicht schweigt, sondern seiner Community unmissverständlich sagt: Lasst sie in Ruhe. Bedroht sie nicht. Bedroht die Familie nicht.“

Krämer seinerseits wandte sich über Instagram direkt an seine Anhängerschaft und appellierte: „Ich bitte euch ausdrücklich, von allen Drohungen oder Anfeindungen gegenüber der Familie Meck abzusehen. Das ist absolut falsch, nicht in meinem Sinne und macht die Situation in keiner Weise besser. Bitte respektiert das.“

Krämers Rückzug

Ob Krämer in weiterer Folge auch auf andere Punkte aus Mecks Statement eingehen wird, ist derzeit offen. Die angekündigte Auszeit sowie eine geplante Therapie dürften maßgeblich beeinflussen, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form er sich erneut öffentlich äußert.

Für seine rund 1,4 Millionen Follower auf Instagram hinterlässt sein Rückzug eine spürbare Lücke – und damit Raum für Spekulationen über die weiteren Entwicklungen.