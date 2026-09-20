Geburt als Strategie: Russische Schwangere fliegen immer öfter nach Brasilien

Ein Pass als Tor zur Welt – und Brasilien als Geburtsort mit Kalkül. Russische Familien nutzen eine legale Lücke mit System.

Russische Staatsbürger reisen in wachsender Zahl nach Brasilien, um dort ihre Kinder zur Welt zu bringen. Das Kalkül dahinter ist eindeutig: Wer in Brasilien geboren wird, erhält automatisch die brasilianische Staatsbürgerschaft – und damit einen Pass, der visafreies Reisen in zahlreiche Länder der Welt ermöglicht. Für russische Familien, die unter den verschärften internationalen Reisebeschränkungen leiden, bedeutet das einen erheblichen Zugewinn an Bewegungsfreiheit.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 sehen sich russische Staatsangehörige mit weitreichenden Einreisebeschränkungen westlicher Staaten konfrontiert. Viele Familien suchen seither nach Wegen, ihren Kindern trotzdem eine offene Zukunft zu sichern. Brasilien bietet dafür eine legale Möglichkeit: Wer dort zur Welt kommt, ist brasilianischer Staatsbürger – unabhängig von der Herkunft der Eltern. Die Zahlen belegen den Trend: 2024 erhielten 477 Russen brasilianische Pässe, 2025 waren es bereits 613. Der Unterschied in der Reisefreiheit ist beachtlich: Laut Henley Passport Index ermöglicht ein brasilianischer Pass visafreien Zugang oder Visum bei Ankunft in 170 Länder, während russische Passinhaber 2025 nur rund 118 solcher Ziele erreichen konnten.

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Familien berichten

Familien wie Julia und Dmitrij oder Jana und ihr Ehemann haben diesen Schritt bewusst gewählt. „An der Grenze haben wir natürlich nicht gesagt, dass ich schwanger bin“, schildert Julia die Einreise nach Brasilien. Dmitrij bringt die Motivation auf den Punkt: „Mit einem brasilianischen Pass kann unsere Tochter visafrei in fast alle Länder der Welt reisen.“

Jana, die in Florianópolis entbunden hat, relativiert den Einfluss der politischen Ereignisse auf ihre Entscheidung: „Die Ereignisse von 2022 spielten durchaus eine Rolle, aber der Gedanke, im Ausland zu entbinden, entstand schon früher.“ Viele dieser Familien denken langfristig – manche wollen dauerhaft in Brasilien bleiben, andere halten sich zumindest die Option eines zweiten Lebensmittelpunkts offen.

Behörden reagieren

Rund um diesen Trend hat sich ein eigener Dienstleistungsmarkt entwickelt: Anwälte und spezialisierte Anbieter unterstützen russische Frauen bei der Organisation der Geburt sowie bei der anschließenden Beantragung der Staatsbürgerschaft. Die Kosten dafür können sich auf mehr als 10.000 Dollar belaufen.

Die brasilianischen Behörden reagieren auf den wachsenden Zustrom zunehmend mit strengeren Kontrollen – sowohl bei der Überprüfung der angegebenen Einreisezwecke als auch bei der Überprüfung der gemeldeten Wohnanschriften. Die Einreise als Touristin ist rechtlich nicht explizit verboten, doch die tatsächlichen Aufenthaltsabsichten werden genauer unter die Lupe genommen.