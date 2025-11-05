Fans schockiert: Ronaldo kündigt Karriereende an

Cristiano Ronaldo hat in einem Gespräch mit dem britischen TV-Moderator Piers Morgan erstmals konkrete Andeutungen zu seinem nahenden Karriereende gemacht. „Es wird schon bald sein. Aber ich werde vorbereitet sein“, erklärte der portugiesische Superstar. Der 39-Jährige gab dabei auch Einblick in seine Gefühlswelt: „Es wird schwer, ich werde mit Sicherheit weinen. Alles hat ein Ende, ich werde dann mehr Zeit für andere Dinge haben.“

Obwohl der fünfmalige Weltfußballer keinen genauen Zeitpunkt für seinen Abschied vom Profifußball nannte, verriet er seine Absicht, im kommenden Jahr noch einmal bei einer Weltmeisterschaft anzutreten. Überraschend distanziert äußerte sich Ronaldo jedoch zur Bedeutung eines möglichen WM-Titels für sein Vermächtnis: „Es ist nicht mein Traum, die WM zu gewinnen“, sagte Ronaldo im Interview.

WM-Titel unwichtig

„Um zu beweisen, dass ich einer der Besten in der Geschichte bin? Dafür muss ich ein Turnier mit sechs oder sieben Spielen gewinnen? Glauben Sie, das sei fair?“, hinterfragte der Stürmer die Bedeutung eines WM-Erfolgs für sein sportliches Erbe.

United im Herzen

Der Stürmer nutzte das Gespräch auch, um seine anhaltende Verbundenheit mit seinem früheren Verein Manchester United zu betonen. „Es macht mich traurig, Man United so zu sehen“, gestand der Portugiese.

„Es ist immer noch einer der besten Vereine der Welt, ein Klub, der für immer in meinem Herzen sein wird.“