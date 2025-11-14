Diese Sternzeichen erwartet im November kein Glück!

Kosmische Turbulenzen stellen vier Sternzeichen auf eine harte Probe. Der November bringt für Zwillinge, Löwen, Fische und Steinböcke besondere Herausforderungen.

Der November bringt für einige Tierkreiszeichen eine besondere Bewährungsprobe.

Zwillinge

Für Zwillinge-Geborene gestaltet sich die Kommunikation derzeit schwierig. Merkurs Einfluss sorgt für Verwirrung und unerwartete Planänderungen. Verabredungen werden abgesagt, Abmachungen geraten durcheinander – jetzt ist präzise Organisation gefragt. Wer methodisch und klar vorgeht, kann Fehlinterpretationen vermeiden. Besonders wichtig: Nehmen Sie Unstimmigkeiten nicht als persönlichen Angriff wahr.

Löwe

Die normalerweise selbstbewussten Löwen spüren im elften Monat des Jahres Widerstand. Die Planetenkonstellation aus Saturn und Uranus erzeugt ein Spannungsfeld zwischen Verpflichtungen und persönlicher Entfaltung – das Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken oder nicht wahrgenommen zu werden, kann aufkommen. Die kommenden Wochen eignen sich weniger für große Inszenierungen als vielmehr für Selbstreflexion und Beharrlichkeit. Temporäre Hindernisse sollten als Lernchancen betrachtet werden, nicht als Misserfolge.

Fische

Der November kann für die empfindsamen Fische emotional turbulent verlaufen. Ungelöste Themen aus der Vergangenheit tauchen wieder auf, Kommunikationsprobleme nehmen zu, und die Grenzen zwischen Wunschvorstellungen und Wirklichkeit verschwimmen zusehends. Zeit für sich selbst und bewusste Selbstfürsorge helfen dabei, das seelische Gleichgewicht zu bewahren. Wer authentisch bleibt, findet bald wieder Orientierung.

⇢ Am 11. November beginnt für 3 Sternzeichen ein besseres Kapitel im Leben!



Steinbock

Steinböcke stehen vor Herausforderungen, die ihre charakteristische Ausdauer auf die Probe stellen. Berufliche Aufgaben erfordern verstärkten Einsatz, während gleichzeitig private Anforderungen zusätzliche Kraft beanspruchen. Doch wer jetzt Standhaftigkeit beweist, wird später mit gefestigten Verhältnissen belohnt. Entscheidend ist dabei: Setzen Sie sich erreichbare Ziele und gönnen Sie sich ausreichend Erholungsphasen.

Nicht jeder Monat steht unter günstigen Sternen. Im November bekommen das bestimmte Sternzeichen besonders deutlich zu spüren.