Live zugesehen: Bewohner filmte Einbrecher in eigener Wohnung

Ein Bewohner in Wien-Floridsdorf beobachtete live über seine Überwachungskamera, wie Fremde seine Wohnung durchwühlten – und alarmierte sofort die Polizei.

Nach einem Hinweis über einen laufenden Einbruch rückte die Polizei am Mittwoch zu einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf aus. Ein aufmerksamer Bewohner hatte über seine Überwachungskamera beobachtet, wie Fremde seine Wohnung durchwühlten, und sofort den Notruf gewählt.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf stießen kurz nach ihrem Eintreffen im Treppenhaus auf zwei verdächtige Männer. Als diese die Uniformierten bemerkten, ergriffen sie sofort die Flucht und versuchten, über den Innenhof zu entkommen.

Erfolgreiche Festnahme

Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten die Flüchtenden nach kurzer Zeit stellen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Ungarn im Alter von 51 und 55 Jahren.

Die Durchsuchung des Gepäcks der Verdächtigen förderte Einbruchswerkzeug und vermutlich gestohlene Gegenstände zutage. Das Material wurde von den Beamten konfisziert. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Einbruchsdiebstahl eingeleitet.

Zusätzliche Vergehen

Der ältere der beiden Tatverdächtigen muss sich zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen fremdenpolizeiliche Bestimmungen verantworten, da gegen ihn ein gültiges Aufenthaltsverbot für Österreich vorliegt.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.