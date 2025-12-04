Bagger-Drama auf A2: Südautobahn wochenlang lahmgelegt

Dramatische Szenen auf der Südautobahn: Ein verunglückter Bagger und ein drohender Hangrutsch legten den Verkehr Richtung Graz komplett lahm.

Ein drohender Hangrutsch an einer Baustelle sorgte am Mittwochnachmittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Fahrbahn in Richtung Graz. Die Situation erforderte eine komplette Sperrung der Strecke, was zu einem kilometerlangen Rückstau führte. Im Zuge des Vorfalls war ein Bagger verunglückt und musste geborgen werden.

⇢ Kilometerlanger Stau: Hangrutsch legt A2 lahm – Bagger in die Tiefe gerissen (FOTOS)



Einsatzkräfte der Feuerwehr Pinkafeld im Burgenland sicherten das Baufahrzeug mittels Seilwinde und brachten es wieder in die aufrechte Position. Bei dem Zwischenfall gab es glücklicherweise keine Verletzten.

Verkehrsfreigabe und Sanierung

Nachdem zahlreiche Verkehrsteilnehmer am Mittwoch in dem betroffenen Abschnitt ausharren mussten, bis eine Umleitung eingerichtet werden konnte, wurde am Abend zunächst ein Fahrstreifen in Richtung Graz wieder für den Verkehr freigegeben.

Für die nun anstehenden Sanierungsmaßnahmen muss jedoch auch dieser Fahrstreifen erneut gesperrt werden.