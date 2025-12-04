Kilometerlanger Stau: Hangrutsch legt A2 lahm – Bagger in die Tiefe gerissen (FOTOS)

Dramatische Szenen an der A2: Ein Hangrutsch reißt einen Bagger in die Tiefe und legt den Verkehr lahm. Sieben Kilometer Stau sind die Folge.

Nach einem Hangrutsch im steirisch-burgenländischen Grenzgebiet musste die Südautobahn (A2) am Mittwochnachmittag gesperrt werden. Im Bereich Pinkafeld (Burgenland) gab ein Teil des Hanges nach, wobei auch ein Bagger abrutschte. Die Folge waren kilometerlange Staus.

Der Zwischenfall ereignete sich während Hangsicherungsarbeiten unterhalb der Südautobahn bei Pinkafeld. Auf einer Strecke von rund 30 Metern löste sich Erdmaterial, das einen Bagger mit in die Tiefe riss. Glücklicherweise blieben Personenschäden aus. Als Konsequenz wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Pinggau (Steiermark) und Lafnitztal (Burgenland) für den Verkehr gesperrt.

Massive Verkehrsbehinderungen

Laut ÖAMTC waren besonders jene Verkehrsteilnehmer betroffen, die sich direkt im Sperrgebiet befanden. Sie mussten ausharren, da eine sofortige Umleitung nicht möglich war. Zur Beurteilung der Situation wurde ein Geologe hinzugezogen. Der Rückstau erreichte zwischenzeitlich eine Länge von sieben Kilometern.

Teilweise Freigabe

Der betroffene Autobahnabschnitt blieb aufgrund der Hangrutschgefahr bis zum Abend in Fahrtrichtung Graz gesperrt. Nach der Errichtung von Betonleitwänden konnte die Überholspur ab 20.15 Uhr mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h wieder freigegeben werden. Die Entscheidung über weitere Hangsicherungsmaßnahmen wird am Donnerstag getroffen.

Wie lange die Sanierungsarbeiten dauern werden, ist derzeit noch unklar.