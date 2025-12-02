Ausgerechnet ein Polizisten-Auto schnappt sich dieser Dieb

Vom Handy aus beobachtete ein Polizist, wie ein Dieb sein Auto knacken wollte. Die Verfolgungsjagd endete mit einem schmerzhaften Überraschungsangriff.

Ein Polizist in Niederösterreich wurde durch eine Bewegungsmeldung seiner privaten Überwachungskamera alarmiert. Auf seinem Mobiltelefon erkannte der Beamte aus dem Mostviertel, dass sich eine unbekannte Person an seinem im Carport stehenden Fahrzeug zu schaffen machte. Der Einbrecher hatte sich ausgerechnet das Auto eines Gesetzeshüters als Ziel ausgesucht.

Dramatische Flucht

Der Polizeibeamte zögerte nicht und identifizierte sich mit dem Ausruf „Halt, Polizei!” gegenüber dem Täter. Diese unerwartete Konfrontation löste beim ertappten Autoknacker offenbar Panik aus. Als der Einbrecher während seiner Flucht feststellte, dass er den körperlich fitten Beamten nicht abhängen konnte, setzte er Pfefferspray ein und sprühte es seinem Verfolger direkt ins Gesicht.

Der Polizist erlitt leichte Gesichtsverletzungen, während der Täter unerkannt entkommen konnte. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die alarmierten Kollegen blieb zunächst erfolglos.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern derzeit noch an.