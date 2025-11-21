Beutezug durch vier Bundesländer: Duo stahl Geldbörsen beim Einkaufen (FOTOS)

Zwei Unbekannte auf Beutezug durch Österreich: In nur zwei Wochen schlugen sie 15 Mal zu und stahlen Geldbörsen aus unbeaufsichtigten Handtaschen in Einkaufswagen.

Polizei fahndet nach Dieben, die in vier Bundesländern zuschlugen. Die Ermittler haben es mit zwei unbekannten Verdächtigen zu tun, die zwischen dem 2. und 15. Oktober mindestens 15 Mal in verschiedenen Lebensmittelgeschäften in Tirol, Kärnten, der Steiermark und Oberösterreich Geldbörsen entwendeten. Laut Polizeiangaben stehen die Männer unter Verdacht, gewerbsmäßigen Diebstahl begangen zu haben.

Die Straftaten wurden erst am Donnerstag von den Behörden öffentlich gemacht, obwohl sie bereits im vergangenen Monat verübt wurden. Die Täter gingen nach einem festen Muster vor: Sie nutzten unbeobachtete Momente, um aus Handtaschen, die Kundinnen in ihren Einkaufswagen abgelegt hatten, Geldbörsen zu stehlen. In mindestens drei Fällen verwendete einer der Täter anschließend die erbeuteten Bankomatkarten, um Geld abzuheben.

Systematische Vorgehensweise

Die mutmaßlichen Täter gingen bei ihren Diebstählen offenbar systematisch vor. Sie zielten gezielt auf Handtaschen in Einkaufswagen ab und entwendeten daraus die Geldbörsen. Von einem der Verdächtigen existiert nun ein öffentlich zugängliches Fahndungsfoto.

Fahndung läuft

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat die Veröffentlichung eines Fahndungsfotos von einem der Verdächtigen genehmigt. Das Landeskriminalamt bittet die Bevölkerung um Mithilfe und hat für Hinweise zu dem gesuchten Mann die Telefonnummer 059133/703333 eingerichtet.