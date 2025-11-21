“Großes Glück”: Nachbarn retten Seniorin aus brennendem Haus (FOTOS)

Rauchschwaden über Enzesfeld-Lindabrunn: Als eine Küche in Flammen aufgeht, wird eine Seniorin eingeschlossen. Couragierte Helfer greifen ein.

In Enzesfeld-Lindabrunn im Bezirk Baden kam es am Donnerstagabend zu einem dramatischen Wohnhausbrand. Eine aufmerksame Nachbarin entdeckte kurz vor 19 Uhr Flammen im Küchenbereich des Gebäudes und setzte umgehend einen Notruf ab. Zwei weitere Anwohner sowie ein zufällig vorbeikommender Passant handelten geistesgegenwärtig. Sie reagierten auf die Hilferufe der eingeschlossenen Bewohnerin und brachten die Frau gemeinsam in Sicherheit.

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen wenig später am Unglücksort ein. Insgesamt rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Enzesfeld, Lindabrunn, Hirtenberg, Berndorf-Stadt und Pottenstein mit rund 70 Einsatzkräften an. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Flammen bereits vom Vorhaus auf den Dachstuhl ausgebreitet.

Massive Löscharbeiten

Den Feuerwehrleuten gelang es zunächst, den Brand von außen einzudämmen, bevor sie auch im Inneren des Gebäudes mit den Löscharbeiten beginnen konnten. Laut einer Aussendung der Feuerwehr wurde der Brand vermutlich durch überhitztes Fett in der Küche verursacht. Die ältere Hausbewohnerin erlitt bei dem Vorfall Verletzungen und wurde zunächst vom Roten Kreuz erstversorgt.

Anschließend flog der Notarzthubschrauber “Christophorus 33” die Verletzte in ein Krankenhaus. „Es war großes Glück, dass die Hausfrau so schnell aus dem brennenden Gebäude gerettet werden konnte”, so Abschnittsfeuerwehrkommandant Rudolf Hafellner.

Erheblicher Sachschaden

Mit einer Wärmebildkamera spürten die Einsatzkräfte letzte Glutnester im Dachstuhl auf. Um diese vollständig zu löschen, mussten Teile der Dachdeckung entfernt werden. Am späten Abend konnte schließlich “Brand aus” gegeben werden.

Das Feuer hinterließ nach Angaben der Feuerwehr erheblichen Sachschaden am Gebäude.