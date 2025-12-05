Alkoholfahrt auf der Piste: Skifahrerin kracht in Windenseil

Eine 28-jährige Wienerin erlitt am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen auf der Planai in Schladming, Steiermark. Die Frau hatte unter erheblichem Alkoholeinfluss eine deutlich gekennzeichnete Pistensperre missachtet. Gemeinsam mit drei Begleitern befuhr sie den abgesperrten Bereich, übersah dabei das gespannte Windenseil einer Pistenraupe und stürzte.

Unfallhergang im Detail

Zum Zeitpunkt des Unfalls war ein Mitarbeiter mit der Pistenpräparierung beschäftigt und hatte zu diesem Zweck ein Windenseil an der Raupe befestigt. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest bestätigte die starke Beeinträchtigung der Verunfallten.

Medizinische Versorgung

Die Verletzte wurde zunächst vom Rettungsdienst ins Diakonissenkrankenhaus Schladming transportiert und später ins Landeskrankenhaus Salzburg überstellt.

Der Vorfall verdeutlicht die erheblichen Risiken, die mit dem Befahren gesperrter Pistenabschnitte und Alkoholkonsum beim Skifahren verbunden sind.