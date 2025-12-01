Dritte Haupt-Todesursache: Das sind die Warnsignale, die du kennen musst!

Vier einfache Schritte können Leben retten: In Niederösterreich startet eine Kampagne, die jeden zum Schlaganfall-Experten machen soll – mit dem FAST-Test als Herzstück.

In Niederösterreich läuft nun eine umfassende Aufklärungskampagne zum Thema Schlaganfall an – eine Erkrankung, von der jährlich etwa 4.000 Menschen in diesem Bundesland betroffen sind. Bei der Vorstellung der Initiative in St. Pölten unterstrich Martin Antauer, Landesrat und NÖGUS-Vorsitzender (Niederösterreichischer Gesundheits- und Sozialfonds), gemeinsam mit Fachleuten die Wichtigkeit rascher Reaktion: “Wenn wir alle wissen, wie man einen Schlaganfall erkennt, kann jeder von uns im entscheidenden Moment zum Lebensretter werden.”

Die Initiative trägt den einprägsamen Namen “Einen Schlaganfall zu erkennen, ist keine Kunst” und zielt darauf ab, die Bevölkerung für die charakteristischen Anzeichen zu sensibilisieren. Antauer betonte dabei: “Das heißt, dass wir hinschauen müssen, Verantwortung übernehmen müssen und im Zweifel lieber einmal zu oft, als zu spät die Rettung zu rufen.”

FAST-Test erkennen

Im Mittelpunkt der Kampagne steht der international bewährte FAST-Test zur Identifizierung typischer Warnzeichen. Volker Knestel, Geschäftsführer des NÖGUS, erläuterte die visuelle Umsetzung: “Die Kampagne zeigt einen hängenden Mundwinkel, eine verknotete Zunge und einen hängenden Arm. Diese sollen auf mögliche Symptome hindeuten, die im echten Leben nicht immer erkennbar sind.”

Der FAST-Test umfasst vier Schlüsselelemente: F für Face (einseitige Gesichtslähmung), A für einen kraftlosen Arm, S für Sprachstörungen und T für Time – als Hinweis auf sofortiges Handeln. Ergänzende Informationen zu Risikofaktoren, Symptomen und korrektem Verhalten im Notfall bietet die Webseite fast-test.at.

Zeit rettet Leben

Der Neurologe Karl Matz machte auf den kritischen Zeitfaktor aufmerksam: “Jede verlorene Minute ist teuer – sie kostet über eine Million Gehirnzellen.” Bei Verdacht sei der direkte Notruf unter 144 unerlässlich.

Nicole Kordina vom Notruf Niederösterreich bekräftigte die Bedeutung prompter Alarmierung für die Rettungskette: “Je früher Angehörige oder Zeugen den Verdacht eines Schlaganfalls äußern, desto schneller können sie Hilfe organisieren.” Verzögerungen könnten fatale Folgen haben.

“Wir können gemeinsam Leben retten, wenn wir rasch reagieren.”