Blutige Eskalation am Reumannplatz – Tätergruppe nach Messerattacke flüchtig

Plötzlich zückt einer der Angreifer ein Messer – zwei Jugendliche werden am Reumannplatz verletzt. Die Täter sind flüchtig, die Polizei ermittelt.

Ein Vorfall mit Messereinsatz erschütterte am Montagabend den Reumannplatz in Wien-Favoriten. Gegen 19:10 Uhr wurden zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren Opfer einer gewaltsamen Attacke. Die Polizei berichtet, dass die beiden Freunde zunächst von mehreren unbekannten Personen verbal angegangen und anschließend körperlich angegriffen wurden. In der eskalierenden Situation zog einer der Angreifer ein Messer.

Verletzte Jugendliche

Der 16-jährige Jugendliche versuchte sich durch Flucht in Sicherheit zu bringen, erlitt dabei jedoch eine Verletzung am Rücken. Sein 15-jähriger Begleiter trug eine Schnittwunde an der Hand davon. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt entkommen.

⇢ Brutale Jugendbande jagt Angst durch Favoriten – Opfer im Spital



Laufende Ermittlungen

Während Rettungskräfte den 16-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Spital transportierten, verließ der jüngere Verletzte unbemerkt den Tatort.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung des Falls.