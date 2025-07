Straßenbahn-Chaos in Wien: Totalsperre legt diese Linien lahm

Massive Verkehrseinschränkungen am Wiener Rennweg: Gleisbauarbeiten legen zwei Straßenbahnlinien komplett lahm. Ein Netz aus Ersatzbussen soll die Mobilität sichern.

Gleisbauarbeiten legen Straßenbahnverkehr am Wiener Rennweg lahm. Die Linien 71 und 18 werden komplett eingestellt, was den Verkehrsfluss in der gesamten Umgebung erheblich beeinträchtigt. Dennoch bleibt die Anbindung von Wien-Landstraße und Wien-Simmering gewährleistet, wie die Wiener Linien versichern. Fahrgäste können auf die U3, den Ersatzbus 71E sowie die Buslinien 74A, 77A und 80A ausweichen.

Zur Entlastung verkehrt zudem ein Shuttlebus zwischen der U3 Station Schlachthausgasse und St. Marx. In der Nähe der betroffenen Haltestellen finden Passagiere in einem Umkreis von 200 bis 550 Metern Anschluss an das restliche Öffi-Netz.

Laut offizieller Mitteilung der Wiener Linien werden die Bauarbeiten vom 28. Juni bis einschließlich 1. September 2025 andauern. Für Berufspendler aus den betroffenen Bezirken bedeutet dies über zwei Monate lang spürbar längere Fahrzeiten und Umwege im täglichen Verkehr.

Umfangreiche Umleitungen

Die Sperrung zieht umfangreiche Umleitungen nach sich, die auch den Ersatzverkehr betreffen. Der Ersatzbus 71E fährt künftig nur noch bis zur Station St. Marx. Vier Stationen – Litfaßstraße, Molitorgasse, Zippererstraße und Hauffgasse – werden nicht mehr bedient.

Während einige Haltepunkte weiterhin einen Umstieg zur U3 ermöglichen, fallen andere Stationen gänzlich aus dem Verkehrsnetz.

Derzeit verkehrt die Straßenbahnlinie 71 ausschließlich auf der Strecke zwischen Enkplatz und Kaiserebersdorf.

📍 Ort des Geschehens