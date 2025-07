Mann springt in laufendes Triebwerk und stirbt – Fluggäste traumatisiert

Ein 35-jähriger Mann ist am Flughafen Mailand-Bergamo in das Triebwerk eines startbereiten Passagierflugzeugs gesprungen und dabei ums Leben gekommen. Andrea Russo aus Calcinate bei Bergamo verschaffte sich ohne Ticket Zugang zum Flughafengelände, nachdem er seinen roten Fiat 500 am Terminal abgestellt hatte.

Zwei Grenzpolizisten versuchten vergeblich, den Mann aufzuhalten, der in einen gesperrten Bereich eindrang und zur Landebahn rannte, wo er sich in einen der Turbofans des Volotea Airbus A319 stürzte.

Eine spanische Passagierin, die sich an Bord des Fluges V73511 nach Asturien befand, berichtete von einem plötzlichen Geräusch und einem Knall während des Rollvorgangs. „Einige Mitreisende blickten durch die Fenster und fassten sich entsetzt an den Kopf. Sie rieten uns, nicht hinauszuschauen, weil der Anblick sehr verstörend sei„, schilderte die Frau aus Llanera. Kurz darauf informierte der Pilot mit hörbar erschütterter Stimme die Passagiere über ein „sehr ernstes Problem mit einer Person“.

⇢ Mann von Turbine eingesaugt und zerfetzt



Die Ermittlungen wurden umgehend von Spezialisten der Wissenschaftlichen Abteilung des Polizeipräsidiums Bergamo und der Fliegenden Einheit übernommen. Auch der diensthabende Staatsanwalt war vor Ort. Nach Polizeiangaben hatte der Mann eine Vorgeschichte mit Drogenproblemen. Ein Augenzeuge, der gerade ein anderes Flugzeug bestieg, berichtete gegenüber der italienischen Nachrichtenseite La Repubblica: „Wir haben alles gesehen. Er rannte vor einem Steward weg, direkt auf das Flugzeug zu. Dann wurde er vom linken Motor angesaugt. Ich kann es nicht als angenehmen Anblick beschreiben.“

Flugbetrieb unterbrochen

Das Unglück ereignete sich unmittelbar nach dem sogenannten „Pushback“-Manöver (Zurückschieben des Flugzeugs vom Gate), bei dem das Flugzeug vom Parkbereich zur Startbahn geschoben wird. Die Triebwerke des Airbus können mit fast 15.000 Umdrehungen pro Minute rotieren. Die Fluggesellschaft Volotea teilte später mit: „Wir bedauern, bestätigen zu müssen, dass Flug V73511 von BGY-OVD um 10:35 Uhr in einen Vorfall am Flughafen Mailand-Bergamo verwickelt war. Eine Person, die nicht an Bord war und nicht mit dem Unternehmen verbunden ist, wurde schwer verletzt. Alle 154 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder sind in Sicherheit.“

Der Flugbetrieb am Flughafen, einem der größten Italiens, musste nach dem tödlichen Unfall vorübergehend eingestellt werden. Mehrere ankommende Flüge wurden umgeleitet – einer nach Bologna, zwei nach Verona und sechs nach Mailand Malpensa. Acht abfliegende Flüge wurden gestrichen. Der Flughafenbetreiber Sacbo erklärte knapp: „Ein Vorfall, der sich auf dem Rollweg ereignet hat, dessen Ursachen von den Strafverfolgungsbehörden untersucht werden.“ Laut italienischen Medienberichten starb das Opfer, nachdem es „in das Flugzeugtriebwerk gesaugt wurde“.

Ähnliche Tragödien

Insgesamt wurden 19 Flüge gestrichen, bevor der Betrieb wieder aufgenommen werden konnte. Die Lombardy Airports Association hatte zuvor auf X mitgeteilt: „Der Verkehr von und nach #orio #Bgy ist aufgrund eines schwerwiegenden Problems auf dem Vorfeld unterbrochen. Mögliche Verspätungen, Umleitungen und Streichungen im Laufe des Vormittags.“

Ähnliche tragische Vorfälle ereigneten sich in der Vergangenheit. Im vergangenen Jahr wurde ein Mechaniker am Flughafen Chabahar Konarak im Iran in das Triebwerk eines Boeing-Passagierflugzeugs gesaugt und getötet, als er während eines Triebwerktests ein vergessenes Werkzeug holen wollte. 2023 kam ein Flughafenmitarbeiter am Flughafen San Antonio International ums Leben, nachdem er in das Triebwerk eines Delta Airlines-Flugzeugs geraten war.

Eine spätere Untersuchung ergab, dass der Mann absichtlich in das laufende Triebwerk gesprungen war.

Kritische Sicherheitsfrage

Die Ermittlungen zum Vorfall in Bergamo konzentrieren sich nun darauf, wie der Mann trotz bestehender Sicherheitsvorkehrungen ungehindert auf das Rollfeld gelangen konnte. Nach übereinstimmenden Berichten nutzte er eine Sicherheitstür im Ankunftsbereich, um Zugang zum Vorfeld zu erhalten, bevor er von Grenzpolizisten verfolgt wurde und sich in Richtung des startbereiten Flugzeugs bewegte. Die Flughafenbetreiber und Strafverfolgungsbehörden prüfen derzeit, ob und welche Sicherheitslücken das Eindringen ermöglicht haben, da der Mann weder Passagier noch Mitarbeiter war und ohne Ticket das Gelände betreten konnte.

Der Flugbetrieb am Flughafen Bergamo wurde nach dem Vorfall für rund zwei Stunden vollständig eingestellt. Während dieser Zeit wurden mindestens acht Abflüge gestrichen und mehrere ankommende Flüge auf andere Flughäfen in der Region umgeleitet. Erst nach Abschluss der ersten Ermittlungen und Sicherungsmaßnahmen konnte der Betrieb gegen Mittag wieder aufgenommen werden.

📍 Ort des Geschehens