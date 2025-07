Mann von Turbine eingesaugt und zerfetzt

Ein mysteriöser Eindringling geriet am Dienstag am Flughafen Bergamo in ein Triebwerk und starb. Der Vorfall legte den gesamten Flugbetrieb lahm.

Ein tödlicher Zwischenfall erschütterte am Dienstagmorgen den Flughafen Orio al Serio bei Bergamo in Italien. Gegen 10:20 Uhr kam ein Mann ums Leben, nachdem er vom Triebwerk eines zum Start ansetzenden Flugzeugs erfasst wurde. Laut Informationen der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“ handelte es sich bei dem Opfer weder um einen Fluggast noch um einen Mitarbeiter des Airports. Nach ersten Erkenntnissen betrat die Person aus noch nicht geklärten Gründen das Rollfeld und geriet dabei in das Triebwerk der startbereiten Maschine.

Flugverkehr eingestellt

Der Vorfall führte zur sofortigen Einstellung des gesamten Flugverkehrs am Bergamoer Flughafen. Bis 11:50 Uhr mussten bereits neun ankommende Maschinen zu anderen Flughäfen umgeleitet werden – darunter Bologna, Verona und Mailand-Malpensa. Acht geplante Abflüge wurden komplett annulliert. Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet, ist derzeit noch offen, wann der reguläre Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Ermittlungen laufen

Die Hintergründe des Vorfalls liegen noch im Dunkeln. Die Flughafenbetreibergesellschaft SACBO sprach in einer offiziellen Mitteilung lediglich von einem „Problem auf dem Rollweg“, dessen Ursachen aktuell von den zuständigen Behörden untersucht würden. Welche Fluggesellschaft betroffen war, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Über den offiziellen X-Kanal des Flughafens bestätigte SACBO die Betriebsunterbrechung und informierte über die weiträumige Absperrung des betroffenen Areals.

Die Ermittler stehen nun vor der Frage, wie es dem Mann gelingen konnte, die Sicherheitsbarrieren zu überwinden und in die Nähe eines rollenden Flugzeugs zu gelangen.

Sicherheitssysteme an Flughäfen

Internationale Flughäfen wie Bergamo verfügen über mehrstufige Sicherheitssysteme, die unbefugten Zugang verhindern sollen. Diese bestehen aus physischen Barrieren wie Zäunen, elektronischer Überwachung, Zugangskontrollen und regelmäßigen Sicherheitspatrouillen. Dennoch kommt es weltweit immer wieder zu Vorfällen, bei denen unbefugte Personen auf Rollfelder gelangen. Nach Angaben der zuständigen Behörden konzentrieren sich die aktuellen Ermittlungen darauf, wie der etwa 35-jährige Mann in den Sicherheitsbereich eindringen konnte.

📍 Ort des Geschehens