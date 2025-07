Boeing verliert 8.000 Meter in 10 Minuten – Passagiere schreiben letzte Nachrichten

Todesangst in 11.000 Metern Höhe: Ein Passagierjet verlor binnen Minuten dramatisch an Höhe. Während Sauerstoffmasken fielen, schrieben Reisende bereits letzte Nachrichten.

Ein plötzlicher Druckabfall löste Panik auf einem Linienflug zwischen Shanghai und Tokio aus, als die Maschine innerhalb von nur zehn Minuten mehr als 8.000 Meter an Höhe verlor. Der Vorfall ereignete sich am 30. Juni an Bord einer Boeing 737-800 der Billigfluggesellschaft Spring Airlines Japan, die als Flug JL8696 unterwegs war. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, musste das mit 191 Personen besetzte Flugzeug in einem rasanten Notsinkflug von 11.700 auf 3.000 Meter Höhe absteigen.

Die Situation an Bord war dramatisch. „Meine Seele hat fast meinen Körper verlassen. Meine Beine zitterten. Angesichts des Todes erschien mir alles andere sinnlos“, schilderte ein Passagier die Momente des Schreckens. Ein weiterer Fluggast berichtete von einem lauten Geräusch, bevor die Sauerstoffmasken automatisch ausgelöst wurden und das Kabinenpersonal die Anweisung gab, diese sofort anzulegen.

Extreme Angstsituation

Die Angst war so groß, dass einige Reisende bereits Abschiedsnachrichten verfassten und ihren Angehörigen Versicherungsdaten sowie Bank-PINs mitteilten. Die Muttergesellschaft Japan Airlines erklärte am 1. Juli: „Niemand wurde verletzt, aber die Menschen schrien, als die Sauerstoffmasken herunterfielen.“

Folgen des Vorfalls

Nach einer Notlandung am Flughafen Kansai in Osaka mussten die Passagiere noch über eine Stunde an Bord ausharren. Laut einem Bericht der South China Morning Post erhielt jeder Fluggast eine Entschädigung von 15.000 Yen (umgerechnet etwa 104 US-Dollar) sowie eine Hotelunterkunft.

Als Vorsichtsmaßnahme strich Spring Airlines Japan am Folgetag mehrere Verbindungen zwischen Shanghai und Tokio, um Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen.

Japan Airlines hat inzwischen Untersuchungen eingeleitet, um die genaue Ursache des Druckabfalls zu ermitteln.

Boeing 737-800: Sicherheit im Fokus

Dieser jüngste Zwischenfall hat erneut die Aufmerksamkeit auf die Sicherheit der Boeing 737-Serie gelenkt. Bei einem Druckabfall in großer Höhe folgen Piloten einem Standardverfahren: Sie müssen schnell auf eine Flughöhe absteigen, wo der Sauerstoffgehalt für Menschen ausreicht – in der Regel unter 3.000 Meter. Diese Notfallmaßnahme ist zwar dramatisch, aber technisch ein bewährtes Sicherheitsprotokoll.

Obwohl solche Vorfälle relativ selten sind, können sie gravierende Sicherheitsrisiken darstellen, wenn nicht sofort reagiert wird. Die Boeing 737-800 gehört zu den meistgenutzten Flugzeugtypen weltweit und weist generell eine gute Sicherheitsbilanz auf, obwohl einige Modelle der Serie in der Vergangenheit an Unfällen beteiligt waren.

Luftfahrtexperten betonen, dass das rasche Absteigen in diesem Fall keine Panne, sondern eine bewusste Sicherheitsmaßnahme der Piloten war, um die Passagiere vor Sauerstoffmangel zu schützen. Die psychologischen Auswirkungen auf die Reisenden waren jedoch erheblich, selbst wenn keine körperlichen Verletzungen zu beklagen waren.

