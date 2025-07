„Dachten, wir verbrennen“: Passagiere springen in Todesangst aus Flieger

In der Nacht zum Samstag herrschte am Flughafen von Palma de Mallorca plötzlich Ausnahmezustand. Ein ausgelöster Feueralarm an Bord einer startbereiten Maschine löste unter den Passagieren Massenpanik aus. In ihrer Angst flohen zahlreiche Menschen aus dem Flugzeug, wobei einige sogar über die Tragflächen das Weite suchten. In ihrer Verzweiflung sprangen verängstigte Fluggäste direkt auf das Rollfeld, während Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zum Ort des Geschehens rasten. Die vorläufige Bilanz des Vorfalls: mindestens 18 Verletzte, von denen sechs in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten.

Technische Fehlfunktion

Der Vorfall ereignete sich unmittelbar vor dem geplanten Start der Maschine. Wie aus einer offiziellen Stellungnahme von Ryanair hervorgeht, handelte es sich bei dem Alarm um eine technische Fehlfunktion des Brandmeldesystems. Der Flug, der von Mallorca nach Manchester abheben sollte, wurde daraufhin abgebrochen. Ungeklärt bleibt bislang, ob die chaotische Räumung des Flugzeugs von der Crew angeordnet wurde oder ob die Passagiere selbständig und in Panik die Notausgänge aktivierten.

Leichte Verletzungen

Laut dem britischen Nachrichtenportal „Mirror“ wurden drei der Verletzten in die Privatklinik Clínica Rotger in Palma transportiert, während drei weitere Betroffene im Hospital Quironsalud Palmplanas medizinisch versorgt wurden – beide Einrichtungen befinden sich in der Hauptstadt der Baleareninsel. Nach Angaben der lokalen Rettungsdienste handelt es sich durchweg um leichte Verletzungen.

Einige der betroffenen Personen konnten die medizinischen Einrichtungen bereits wieder verlassen.

Strenge Notfallprotokolle

Der Zwischenfall ereignet sich zu einer Zeit, in der Ryanair seine Sicherheitsmaßnahmen verschärft hat. Erst im Juni 2025 führte die Fluggesellschaft eine Geldstrafe von 500 Pfund für Passagiere ein, deren störendes Verhalten zu einer Entfernung aus dem Flugzeug führt. Diese Maßnahme ist Teil einer branchenweiten Initiative zur Verbesserung der Sicherheit und des geordneten Ablaufs an Bord.

In einer Stellungnahme betonte Ryanair, dass die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung oberste Priorität hat. Bei Notfällen wie Feueralarm oder Rauchentwicklung muss die Evakuierung nach festgelegten Protokollen erfolgen. Bei eigenmächtigem Verhalten, wie es möglicherweise bei diesem Vorfall geschehen ist, drohen neben Geldstrafen auch zivilrechtliche Klagen und langfristige Flugverbote. Ob diese Maßnahmen im aktuellen Fall zur Anwendung kommen, ist noch unklar.

📍 Ort des Geschehens