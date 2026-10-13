Hard Rock Cafe vor dem Aus: Jetzt ist die Schließung fix

Ein Gastgarten kippt die Bilanz: Das Hard Rock Cafe Innsbruck kämpfte lange – doch nun ist die Grenze des Machbaren erreicht.

Das Hard Rock Cafe in Innsbruck wird schließen. Auslöser der Entwicklung ist der bevorstehende Wegfall eines umsatzstarken Gastgartens, der die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage des Betriebs endgültig nicht mehr tragfähig macht. Der Verlust des Außenbereichs tritt mit dem 31. Oktober in Kraft und gilt als zentraler Faktor für die Entscheidung.

Insolvenz angemeldet

Die betreibende HRC IBK Betriebs GmbH hat Insolvenz angemeldet. Der Gastgarten mit rund 100 Sitzplätzen war ein wesentlicher Umsatzträger des Lokals – sein Wegfall lässt einen Erlösrückgang von mehr als 25 Prozent erwarten. Klaus Schaller, Leiter des Kreditschutzverbands KSV1870 in Tirol, verwies auf die nicht mehr haltbare Kostenstruktur des Unternehmens.

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Bereits zwischen Juli und September 2026 lagen die Einnahmen um 20 Prozent unter den Vergleichswerten des Vorjahres. Schaller erklärte dazu: „Die tägliche Überprüfung der Umsatzerlöse seit dem 1. Oktober 2026 durch den Insolvenzverwalter bis zum aktuellen Zeitpunkt bestätigt den deutlichen Rückgang der Umsätze.“

Gescheiterter Sanierungsplan

Das Unternehmen hatte bereits im Jahr 2025 mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, die damals durch einen Sanierungsplan überbrückt werden konnten. Dieser Weg ist nun nicht mehr gangbar. Der KSV1870 teilte mit: „Wie die Schuldnerin im Rahmen des neuerlichen Insolvenzeröffnungsantrages nunmehr mitteilt, können die vereinbarten Sanierungsplanraten in Zukunft nicht mehr bedient werden.“

Die aktuellen Verbindlichkeiten des Betriebs belaufen sich auf 600.000 Euro. Mit dem drohenden Verlust des Gastgartens entfällt auch die letzte realistische Grundlage für eine wirtschaftliche Erholung.