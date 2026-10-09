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Insolvenz

18 Jobs in Gefahr: Kult-Disco kämpft ums Überleben

18 Jobs in Gefahr: Kult-Disco kämpft ums Überleben
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Lichttechnik-Unternehmen kämpft ums Überleben – 18 Jobs hängen in der Waagschale.

Das österreichische Unternehmen NiteFlight GmbH, das im Bereich der Lichttechnik tätig ist, hat am vergangenen Freitag ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Von dieser Maßnahme sind 18 Mitarbeiter des Unternehmens betroffen, das mit Gernot Krobath an der Spitze steht. Ziel des Verfahrens ist es, die finanziellen Schwierigkeiten zu bewältigen und den langfristigen Fortbestand des Betriebs zu sichern.

Ablauf des Verfahrens

Ein Sanierungsverfahren wird in der Regel dann eingeleitet, wenn ein Unternehmen in finanzielle Schieflage geraten ist und eine Restrukturierung der Verbindlichkeiten anstrebt. In Österreich ermöglicht dieses Verfahren, den Geschäftsbetrieb unter gerichtlicher Aufsicht und mit Zustimmung der Gläubiger aufrechtzuerhalten.

Für die 18 betroffenen Beschäftigten der NiteFlight GmbH bedeutet die aktuelle Lage eine Phase der Unsicherheit, während das Unternehmen auf eine stabile wirtschaftliche Grundlage hinarbeitet.

Krobaths Schlüsselrolle

Gernot Krobath nimmt in diesem Prozess eine Schlüsselrolle ein. Als zentrale Führungspersönlichkeit der NiteFlight GmbH obliegt ihm die Verantwortung, den Sanierungsprozess zu steuern und erfolgreich abzuschließen.

Unternehmenssanierungen gelten als vielschichtige Vorgänge, die sowohl fachliche Kompetenz als auch Erfahrung voraussetzen.

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KO KOSMO-Redaktion
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