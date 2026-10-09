Österreich vs Kosovo: WM-Ticket im Playoff-Duell

Pristina wird zur Bühne: Österreichs Frauen-Nationalteam hat im WM-Playoff mehr als nur drei Punkte zu gewinnen.

Österreichs Frauen-Nationalteam reist mit klaren Ambitionen in den Kosovo. In Pristina wartet die erste Playoff-Runde der WM-Qualifikation – und damit ein Pflichtauftritt für das Team von Trainer Lars Söndergaard. Das Ziel ist unmissverständlich: ein Sieg, der den Weg zur Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien öffnet.

Klare Favoritenrolle

Die Ausgangslage spricht für die Österreicherinnen. Als 23. der FIFA-Weltrangliste treffen sie auf einen Gegner, der mit Platz 84 deutlich dahinter rangiert. Der Favorit ist klar definiert – und Söndergaard weiß, dass seine Mannschaft dieser Rolle gerecht werden muss. Die erste Playoff-Runde duldet keine Ausrutscher, wer weiterkommen will, braucht drei Punkte.

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Mehr als Sport

Pristina ist dabei mehr als nur ein Austragungsort. Das Duell zwischen Österreich und dem Kosovo trägt sportlich wie symbolisch Gewicht – gerade für die zahlreichen Fans mit BKS-Hintergrund, die in beiden Ländern verwurzelt sind. Für sie verbindet dieses Spiel zwei Welten: die Heimat und die neue Heimat.

Österreich will internationale Klasse zeigen, der Kosovo nutzt die große Bühne, um sich zu beweisen.