Österreich vs Kosovo: WM-Ticket im Playoff-Duell

Pristina wird zur Bühne: Österreichs Frauen-Nationalteam hat im WM-Playoff mehr als nur drei Punkte zu gewinnen.
Österreichs Frauen-Nationalteam reist mit klaren Ambitionen in den Kosovo. In Pristina wartet die erste Playoff-Runde der WM-Qualifikation – und damit ein Pflichtauftritt für das Team von Trainer Lars Söndergaard. Das Ziel ist unmissverständlich: ein Sieg, der den Weg zur Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien öffnet.
Klare Favoritenrolle
Die Ausgangslage spricht für die Österreicherinnen. Als 23. der FIFA-Weltrangliste treffen sie auf einen Gegner, der mit Platz 84 deutlich dahinter rangiert. Der Favorit ist klar definiert – und Söndergaard weiß, dass seine Mannschaft dieser Rolle gerecht werden muss. Die erste Playoff-Runde duldet keine Ausrutscher, wer weiterkommen will, braucht drei Punkte.
Mehr als Sport
Pristina ist dabei mehr als nur ein Austragungsort. Das Duell zwischen Österreich und dem Kosovo trägt sportlich wie symbolisch Gewicht – gerade für die zahlreichen Fans mit BKS-Hintergrund, die in beiden Ländern verwurzelt sind. Für sie verbindet dieses Spiel zwei Welten: die Heimat und die neue Heimat.
Österreich will internationale Klasse zeigen, der Kosovo nutzt die große Bühne, um sich zu beweisen.