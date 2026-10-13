Betrüger locken mit 2.998 Euro im Namen der ÖGK

Falsche ÖGK-Mitarbeiter, echte Konsequenzen: Eine neue Betrugsmasche zielt auf Versicherte – mit einer verlockenden Lüge.

Derzeit sind Betrugsversuche im Umlauf, bei denen sich Kriminelle als Mitarbeiter der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ausgeben.

Über gefälschte E-Mails, SMS und Telefonanrufe versuchen die Täter, an persönliche Daten ihrer Opfer zu gelangen. Als Vorwand wird eine angeblich noch ausstehende Leistungsauszahlung der ÖGK vorgeschoben. Die Empfänger werden dabei aufgefordert, ihre Bankdaten zu aktualisieren oder einem mitgesendeten Link zu folgen – dieser führt jedoch auf gefälschte Webseiten, die ausschließlich dazu dienen, persönliche Informationen abzugreifen.

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Warnsignale erkennen

Auf bestimmte Merkmale sollte besonders geachtet werden: fehlende persönliche Anrede, auffällige oder unbekannte Absenderadressen sowie fragwürdige Betreffzeilen. Häufig setzen die Betrüger die Empfänger gezielt unter Zeitdruck, um übereilte Reaktionen hervorzurufen. Solche Anzeichen sind ein klares Indiz dafür, dass eine Nachricht möglicherweise betrügerischen Ursprungs ist.

Schutz & Meldung

Links oder Schaltflächen in verdächtigen Nachrichten sollten keinesfalls angeklickt werden. Passwörter und PINs dürfen unter keinen Umständen weitergegeben werden. Alle Änderungen an persönlichen Daten sollten ausschließlich über die offizielle App „Meine ÖGK“ oder durch direkte Eingabe der ÖGK-Webadresse im Browser vorgenommen werden. Für den sicheren Austausch sensibler Informationen steht das Serviceportal „Meine ÖGK“ in Verbindung mit der ID Austria zur Verfügung.

Wer eine verdächtige Nachricht erhält, kann diesen Vorfall direkt über die ÖGK-Website im Bereich „Betrugswarnungen der ÖGK“ melden. Dort finden sich zudem umfassende Informationen zu aktuell bekannten Betrugsmaschen sowie weiterführende Hinweise zu Schutzmaßnahmen.