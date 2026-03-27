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Sorge um Satansbratan nach Unfall

Sorge um Satansbratan nach Unfall
Foto: Screenshot Instagram satansbratan
1 Min. Lesezeit |

Verbände am ganzen Körper, ein Rollstuhl – Satansbratan meldet sich nach einem schweren Unfall bei seinen Fans.

In einem aktuell kursierenden TikTok-Video ist Satansbratan im Rollstuhl zu sehen – die Schienbeine und Unterarme dick verbunden, der Rücken vollständig bandagiert. Als er sich schwankend erhebt und umdreht, offenbart sich das ganze Ausmaß: ein Anblick, der bei zahlreichen Followern für echte Bestürzung gesorgt hat.

Schwerer Rollerunfall

Allem Anschein nach ist der Influencer bei einem Rollerunfall schwer gestürzt. Wie gravierend die Verletzungen im Detail sind, lässt sich bislang nicht sagen – genaue Angaben dazu hat Satansbratan bisher nicht gemacht.

Sein Auftritt im Video wirkt dennoch wie eine vorsichtige Beruhigung: Den Umständen entsprechend scheint er sich halbwegs zu erholen. In einer Instagram-Story stellte er in Aussicht, sich in Kürze ausführlicher zu äußern und zu erklären, was genau passiert ist.

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Ein Beitrag geteilt von Erik | Entertainer | Comedy (@satansbratan)

KO KOSMO-Redaktion
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