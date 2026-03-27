Während andere teurer werden: EVN senkt Preise drastisch!

Strom wird günstiger – zumindest für jene, die rechtzeitig handeln. Ein Landesversorger setzt ein ungewöhnliches Signal gegen den Markttrend.

Die EVN kündigt für den 1. April 2026 einen neuen, vergünstigten Stromtarif für alle Kundinnen und Kunden im Netz-NÖ-Gebiet an. Der durchschnittliche Nettopreis liegt dabei bei rund 10 Cent pro Kilowattstunde – und das trotz zuletzt gestiegener Preise auf den internationalen Energiemärkten.

Neuer EVN-Tarif

EVN-Generaldirektor Herwig Hauenschild betont: „Wir halten trotz der aktuellen Weltlage Wort!“ Ermöglicht werde dies durch eine „langfristige Beschaffungsstrategie“ des niederösterreichischen Landesenergieversorgers.

In der regulären Hauptzeit beträgt der Tarif 10,5 Cent netto je Kilowattstunde, während im sogenannten „Sonnenfenster“ – den Monaten April bis September jeweils zwischen 10 und 16 Uhr – lediglich 6,9 Cent netto anfallen. Für einen durchschnittlichen Haushalt ergibt sich daraus eine jährliche Ersparnis von 190 Euro gegenüber 2025, was einem Rückgang von 15,5 Prozent entspricht. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Kundinnen und Kunden den neuen Tarif aktiv und selbständig abschließen.