Epstein-Opfer verklagen Google wegen Nacktfotos im Netz

Jahrelang schwiegen sie – jetzt werden Epsteins Opfer erneut zum Ziel: durch den Staat, der sie schützen sollte.

Opfer des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein haben sowohl die US-Regierung als auch Google gerichtlich belangt. Auslöser der Klage ist die Veröffentlichung von Dokumenten im Internet, durch die ihre Namen öffentlich zugänglich wurden. In der Klageschrift wird dem US-Justizministerium vorgeworfen, „etwa hundert Überlebende des verurteilten Sexualstraftäters geoutet, indem es ihre persönlichen Daten veröffentlichte und sie damit der ganzen Welt zu erkennen gab“.

Die Bundesbehörde habe mittlerweile selbst eingestanden, mit der Offenlegung „die Rechte der Überlebenden verletzt“ zu haben, und die betreffenden Informationen zurückgezogen. Bei Onlinediensten wie Google seien die Dokumente jedoch nach wie vor abrufbar. Löschanfragen der Betroffenen habe Google bislang nicht entsprochen.

Millionen neue Akten

Laut Erkenntnissen des FBI und des US-Justizministeriums soll Epstein mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen missbraucht haben, wobei er Opfer in Teilen auch an prominente Persönlichkeiten weitervermittelt haben soll. Ende Jänner hatte das Justizministerium mehr als drei Millionen neue Akten zu dem Fall freigegeben. Das Ministerium stand unter gesetzlicher Frist von 30 Tagen zur Veröffentlichung, wobei der Datensatz zuletzt mehr als 3,5 Millionen Dateien umfasste. Obwohl zahlreiche Passagen darin geschwärzt wurden, blieben die Namen von Opfern in mehreren Fällen entgegen den Vorschriften unkenntlich gemacht.

Erneute Traumatisierung

Den Angaben zufolge sind persönliche Daten von Epstein-Opfern bei Google weiterhin über Suchanfragen sowie über KI-generierte Inhalte auffindbar. Wie die „New York Times“ berichtete, enthalten die Dokumente auch Dutzende Nacktaufnahmen, auf denen Gesichter nicht unkenntlich gemacht wurden. Eine KI-gestützte Analyse des US-Senders CNN deckte auf, dass mehr als ein Dutzend eigentlich zu schwärzender Bilder fast einen Monat lang auf der Webseite des US-Justizministeriums abrufbar waren, darunter Aufnahmen eines minderjährigen Mädchens und Dokumente mit personenbezogenen Daten aus Pässen und Führerscheinen.

In der Klageschrift heißt es, die Betroffenen würden dadurch erneut traumatisiert. „Fremde rufen sie an, schicken ihnen E-Mails, bedrohen ihre physische Sicherheit und beschuldigen sie, mit Epstein unter einer Decke zu stecken, obwohl sie in Wirklichkeit Opfer Epsteins sind.“