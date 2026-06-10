Sechsjährige stirbt an massiven Kopfverletzungen – Stiefvater in U-Haft

Ein Kind kämpfte zwei Tage um sein Leben – vergeblich. Im Fokus der Ermittler steht ein Mann aus dem engsten Familienkreis.

Ein Kind aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist nach zwei Tagen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Das Mädchen war am Sonntag mit massiven Kopfverletzungen in eine Klinik im Osternienburger Land, Deutschland, eingeliefert worden – am Dienstagnachmittag erlag es diesen Verletzungen. Das teilten die Polizeiinspektion und die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau mit.

Als Tatverdächtiger gilt der Lebensgefährte der Mutter. Nachdem der Polizei am Sonntag ein Kindernotfall in der Gemeinde im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gemeldet worden war, wurde das sechsjährige Mädchen per Hubschrauber in die Klinik geflogen. Die Verletzungen, die es aufwies, waren schwerwiegend.

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Verdächtiger festgenommen

In der Klinik stellten Ärzte Verletzungen fest, „die nach vorläufiger ärztlicher Einschätzung nicht mit einem Unfallgeschehen in Einklang zu bringen sind“. Das Krankenhaus verständigte daraufhin die Polizei. Die Ermittlungen dauern laut Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin an.

Noch am selben Tag wurden Ermittlungen gegen den 27-Jährigen eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde unter anderem die Wohnung des Beschuldigten durchsucht, woraufhin der Mann festgenommen wurde. Ihm wird schwere Körperverletzung zur Last gelegt.

Haftbefehl erlassen

Nachdem ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Köthen dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattgab und Haftbefehl erließ, wurde der Verdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Zum mutmaßlichen Tathergang und weiteren Details des Falls äußerte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.