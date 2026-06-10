KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Ermittlungen

Sechsjährige stirbt an massiven Kopfverletzungen – Stiefvater in U-Haft

Sechsjährige stirbt an massiven Kopfverletzungen – Stiefvater in U-Haft
FOTO: iStock/artas
2 Min. Lesezeit |

Ein Kind kämpfte zwei Tage um sein Leben – vergeblich. Im Fokus der Ermittler steht ein Mann aus dem engsten Familienkreis.

Ein Kind aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist nach zwei Tagen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Das Mädchen war am Sonntag mit massiven Kopfverletzungen in eine Klinik im Osternienburger Land, Deutschland, eingeliefert worden – am Dienstagnachmittag erlag es diesen Verletzungen. Das teilten die Polizeiinspektion und die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau mit.

Als Tatverdächtiger gilt der Lebensgefährte der Mutter. Nachdem der Polizei am Sonntag ein Kindernotfall in der Gemeinde im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gemeldet worden war, wurde das sechsjährige Mädchen per Hubschrauber in die Klinik geflogen. Die Verletzungen, die es aufwies, waren schwerwiegend.

Verdächtiger festgenommen

In der Klinik stellten Ärzte Verletzungen fest, „die nach vorläufiger ärztlicher Einschätzung nicht mit einem Unfallgeschehen in Einklang zu bringen sind“. Das Krankenhaus verständigte daraufhin die Polizei. Die Ermittlungen dauern laut Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin an.

Noch am selben Tag wurden Ermittlungen gegen den 27-Jährigen eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde unter anderem die Wohnung des Beschuldigten durchsucht, woraufhin der Mann festgenommen wurde. Ihm wird schwere Körperverletzung zur Last gelegt.

Haftbefehl erlassen

Nachdem ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Köthen dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattgab und Haftbefehl erließ, wurde der Verdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Zum mutmaßlichen Tathergang und weiteren Details des Falls äußerte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Selbsttest
Selbsttest bei Europlasma: So läuft eine Plasmaspende wirklich ab (VIDEO)
| WM-Vorbereitung
Dalić überrascht: „BiH hat Kroatien kopiert – wünsche ihnen Glück
| Preisschock
Urlaub an der Adria: Diese Restaurantrechnungen sorgen für Staunen
| Transferdeal
Nächster Österreicher für serbischen Champion
| Vertuschungs-Skandal
Belgrad: Polizisten sollen Schießerei in Restaurant vertuscht haben
MEHR AKTUELLE NEWS