Unterschrieben in Versailles, wirksam ab sofort: Zwischen Washington und Teheran gilt nun eine Absichtserklärung – mit weitreichenden Folgen.

Washington – Die USA und der Iran haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, die auf eine Beendigung des Krieges und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus abzielt. Das Abkommen ist nach Bestätigung durch Vertreter des Weißen Hauses in Kraft getreten. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghaei, teilte mit, dass der Vertragstext sowohl auf Persisch als auch auf Englisch unterzeichnet worden sei.

Im nächsten Schritt sollen umfassende Verhandlungen über ein endgültiges Friedensabkommen aufgenommen werden. Baghaei erklärte: „Unsere Arbeit ist nicht vorbei, sondern hat gerade erst begonnen.“ Die ursprünglich für Freitag geplante Unterzeichnungszeremonie wurde kurzfristig abgesagt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Unterzeichnung in Versailles

Vorangegangenen Berichten zufolge war als Ort ein Luxushotel in der Nähe von Luzern vorgesehen gewesen – US-Präsident Trump entschied sich letztlich jedoch für Schloss Versailles. Ein geleaktes Dokument zum Inhalt der Vereinbarung zwischen Washington und Teheran übertrifft dabei zahlreiche Negativszenarien.

Laut den veröffentlichten Angaben umfasst das Rahmenabkommen ausdrücklich auch ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen im Libanon und sieht einen privaten Investitionsfonds von 300 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau im Iran vor.

Trump hält sich derzeit anlässlich des G7-Gipfels in Frankreich auf. Im Anschluss an das Treffen in Évian-les-Bains kam er mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zu einem Abendessen in Schloss Versailles zusammen. Noch während des Dinners unterzeichnete Trump persönlich ein Exemplar des Abkommens. Beim Verlassen des Schlosses sagte Trump vor Reportern: „Ich habe es in Versailles unterschrieben. Gerade eben.“

Irans Bedingungen

Der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif gab bekannt, dass der Iran die Straße von Hormus „unverzüglich wieder öffnen“ werde und die USA im Gegenzug die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben würden. Der iranische Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf erklärte, sein Land werde nach Ablauf der 60-tägigen Verhandlungsphase an der strategisch bedeutsamen Meerenge „nicht zu den Vorkriegsbedingungen zurückkehren“.

„Der Iran hat das Recht auf Souveränität über die Straße von Hormus und natürlich werden wir eine Servicegebühr erhalten“, sagte Ghalibaf. Zugleich betonte er, dass Teheran das Rahmenabkommen als eigenen Erfolg werte: „Die Vereinbarung ist ein Beleg für das Scheitern der USA.“