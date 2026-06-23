Sammelten Pokémon-Go-Spieler unwissentlich Daten für Kriegsdrohnen?

Millionen Pokémon-Go-Spieler scannten Gebäude für Spielbelohnungen – nun könnten diese Daten in militärischen Drohnen landen.

Einer Recherche der niederländischen Zeitung Trouw zufolge könnte ein KI-Modell, das mithilfe von Daten aus dem Spiel Pokémon Go entwickelt wurde, künftig auch in militärischen Drohnen zum Einsatz kommen. Die US-Verteidigungsfirma Vantor, die unter anderem Software für militärisch genutzte Drohnen entwickelt, plant demnach, das Modell des Unternehmens Niantic Spatial zu verwenden, um Kameraaufnahmen mit dreidimensionalen Karten abzugleichen. Wie The Guardian berichtet, haben weder Vantor noch Niantic Spatial diese Zusammenarbeit bislang ausdrücklich bestätigt.

Das fragliche KI-Modell ist darauf ausgelegt, digitale Darstellungen realer Objekte – etwa Gebäude oder Brunnen – mit Kameraaufnahmen in Verbindung zu bringen. Was Menschen intuitiv gelingt, nämlich ein bekanntes Objekt aus einem anderen Blickwinkel oder bei veränderten Lichtverhältnissen wiederzuerkennen, stellt für Computersysteme eine erhebliche Herausforderung dar. Genau diese Lücke schließt das Modell von Niantic Spatial, dem auf räumliche KI spezialisierten Ableger des Pokémon-Go-Entwicklers Niantic.

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Milliarden Spielerdaten

Die Grundlage dafür bildete eine Funktion, die über mehrere Jahre im Spiel verfügbar war: Spielerinnen und Spieler konnten reale Objekte wie Gebäude, Statuen oder Brunnen mit ihrer Handykamera erfassen, indem sie das Gerät langsam um das jeweilige Objekt herum bewegten und die Aufnahmen anschließend hochluden. Auf diese Weise entstanden pro Objekt Hunderte von Bildern aus unterschiedlichen Perspektiven und unter verschiedenen Wetter- und Lichtverhältnissen. Insgesamt soll Niantic dabei rund 30 Milliarden solcher Aufnahmen gesammelt haben.

Als Gegenleistung erhielten die Teilnehmenden Belohnungen innerhalb des Spiels. Die Funktion war freiwillig und kein zentraler Bestandteil des Spielgeschehens. Zudem wurden die Nutzerinnen und Nutzer ausdrücklich darüber informiert, dass die erhobenen Daten künftig für noch nicht näher definierte Zwecke verwendet werden könnten – eine militärische Nutzung war dabei zwar nicht explizit ausgeschlossen, aber auch nicht konkret benannt.

Drohnen ohne GPS

Drohnen orientieren sich in erster Linie über GPS. Wird dieses Signal jedoch gezielt gestört – etwa durch sogenanntes Jamming in Konfliktgebieten – sind alternative Navigationsmethoden erforderlich. Sogenannte Visual Positioning Systems, kurz VPS, ermöglichen es Drohnen, ihre Umgebung per Kamera zu erfassen und anhand markanter Merkmale wie Gebäuden die eigene Position zu bestimmen.

Bereits im März dieses Jahres gab Niantic Spatial eine Kooperation mit dem Unternehmen Coco Robotics bekannt, dessen Lieferroboter in Helsinki sowie in mehreren US-amerikanischen Städten Pizzen und Einkäufe zustellen. Da GPS in dicht bebauten Stadtgebieten aufgrund der Vielzahl konkurrierender Funksignale häufig unzuverlässig ist, setzen diese Roboter auf Kameras, die mithilfe des Niantic-Spatial-Modells eine präzise Positionsbestimmung ermöglichen.

Im Jahr 2025 trennte Niantic sein Spielegeschäft vom Bereich Karten und räumliche KI-Technologien, der seither unter dem Namen Niantic Spatial firmiert. Nach Unternehmensangaben fließen zwischen beiden Einheiten keine Daten mehr.

Die Scan-Funktion wurde inzwischen vollständig aus dem Spiel entfernt.