Neugeborenes tot in Tasche: Familie der Mutter wegen Mord angeklagt

Ein Neugeborenes, eine Tasche, ein Parkplatz – und eine Familie, die angeblich nichts wusste. Nun droht Mord-Anklage.

Die Ermittlungen im Fall des tot aufgefundenen Neugeborenen nahe einer Tankstelle bei Nickelsdorf im Burgenland nähern sich ihrem Abschluss. Der 17-jährigen Kindsmutter droht eine Anklage wegen Tötung eines Kindes bei der Geburt – ein Delikt, das mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Für die Verwandten der jungen Frau könnte es hingegen deutlich schwerwiegender werden: Ihnen wird mögliche Beitragstäterschaft zum Mord oder Mord durch Unterlassung vorgeworfen, was im schlimmsten Fall eine lebenslange Haftstrafe nach sich ziehen würde.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Verwandten maßgeblich an dem Geschehen beteiligt gewesen sein könnten. Die 17-jährige Rumänin hatte das Kind am 17. Jänner in einem Kleinbus zur Welt gebracht – während die Familie im Fahrzeug anwesend war und sich das Fahrzeug auf der Fahrt von Rumänien nach Deutschland befand. Überwachungskameraaufnahmen zeigen die Jugendliche gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz nahe des Grenzübergangs Nickelsdorf: Sie verlässt den Bus mit einer Tasche, während die übrigen Insassen das Fahrzeuginnere reinigen.

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Kurz darauf kehrte die junge Frau ohne die Tasche zurück, woraufhin der Kleinbus seine Fahrt fortsetzte. Erst einen Tag später entdeckten Reisende den Leichnam des Neugeborenen. Gegenüber der Kriminalpolizei gab die Mutter an, sie sei von einer Totgeburt ausgegangen und das Kind sei ihr auf dem Weg zur Ablagestelle aus den Händen geglitten.

Widersprüchliche Aussagen

Die Gerichtsmedizin widerspricht dieser Darstellung jedoch klar: Die schweren Verletzungen an Kopf und Hals des Kindes lassen sich damit nicht in Einklang bringen. Die Angehörigen behaupten übereinstimmend, weder von der Schwangerschaft noch von der Geburt oder dem Tod des Kindes gewusst zu haben – eine Version, der die Ermittler wenig Glauben schenken.

Im Zuge der Verhöre soll der Schwager der Kindsmutter laut einem Bericht des Kurier mit den Worten zitiert worden sein: „Viele wünschen sich ein Kind und sie hat es einfach getötet. Ich kann das nicht verstehen, die junge Frau ist der Teufel.“

Drohender Mordprozess

Aller Voraussicht nach wird der Fall vor einem Geschworenengericht verhandelt werden. Die bereits ausgeforscht und in Haft genommenen Verwandten dürften dabei gemeinsam auf der Anklagebank Platz nehmen. Auf Anfrage der Tageszeitung Heute stellte die Staatsanwaltschaft klar, dass der mit einer geringeren Strafdrohung verbundene Paragraf zur Tötung unter dem Einfluss der Geburt ausschließlich auf die Mutter anwendbar ist. Den Angehörigen hingegen droht ein Mordprozess. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.