Hitze lässt Fahrbahn aufplatzen – Mega-Stau auf der A1 Richtung Wien

Die Hitze macht auch dem Asphalt zu schaffen: Auf der A1 bei Salzburg sorgt ein seltenes Phänomen für massive Behinderungen.

Auf der A1 Westautobahn bei Salzburg-Nord hat die anhaltende Hitze einen Fahrbahnschaden verursacht, der am Donnerstag zu einem kilometerlangen Stau in Richtung Wien geführt hat. Betroffen sind der Beschleunigungsstreifen sowie ein weiterer Fahrstreifen, die für die Reparaturarbeiten der ASFINAG gesperrt wurden. Auch in der Salzburger Innenstadt kam es in der Folge zu Verkehrsbehinderungen.

Im Frühverkehr blieben die Auswirkungen des Fahrbahnschadens zunächst aus – Verzögerungen entstanden zu diesem Zeitpunkt lediglich durch ein liegengebliebenes Fahrzeug in der Gegenrichtung. Im Tagesverlauf weitete sich der Stau dann jedoch deutlich aus.

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ASFINAG rückt an

„Durch die starken Temperaturunterschiede in der Nacht und am Tag können sich die Fugen der Betonplatten ausdehnen und aneinanderdrücken. Dadurch ist es zu einer Aufwölbung gekommen“, sagt ASFINAG-Sprecher Christoph Pollinger. Auf dem betroffenen Abschnitt ist der Verkehr seither stark eingeschränkt.

Zur Schadensbehebung rückte die ASFINAG mit schwerem Gerät an. „Wir sind jetzt mit Baggern angerückt. Die Wölbung wird abgefräst und die Stelle mit einer Sofortmischung befüllt. Das muss dann auch noch aushärten. Die Stelle werden wir wohl erst Freitagfrüh freigeben können“, erklärt Pollinger.

Seltenes Phänomen

Derartige Blow-ups – also hitzebedingtes Aufplatzen der Fahrbahn – kommen auf Autobahnen grundsätzlich selten vor. „Jetzt ist aber genau die Hitzephase schlechthin“, so Pollinger.

Unabhängig davon wird auf der Fahrbahn in Richtung Wien zwischen Salzburg-Nord und Wallersee derzeit eine neue Asphaltdecke aufgetragen – mit dem aktuellen Schaden steht diese Baustelle jedoch in keinem Zusammenhang.