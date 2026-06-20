Bis zu 37 Grad und Unwetter: Wien droht extremer Hitzesommer

Hitze, Schwüle und Unwettergefahr – Österreich steuert auf ein extremes Hochsommerwochenende zu, das erst der Anfang sein könnte.

Ein kräftiges Hochdruckgebiet hat sich über dem Alpenraum festgesetzt und bringt schwülheiße Luftmassen mit sich. Die Folge ist ein ausgeprägtes Hochsommerwetter, das sich nach aktuellem Stand noch weit in die kommende Woche erstrecken dürfte – möglicherweise sogar noch erheblich länger.

„Der Trend bis in den Juli hinein sieht für Wien gar nicht gut aus bezüglich Hitze und Dürre!“, schreibt Clemens Grohs von Kachelmannwetter mit Blick auf die Wettermodelle: „Man kann nur hoffen, dass es nasser & kälter wird als vom ECMWF (Europäisches Wettervorhersagemodell) berechnet wird! Sonst drohen uns immer weit über 30 Grad!“

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Gleichzeitig steigt laut Prognose von ubimet.at in der energiereichen Luftmasse die Neigung zu teils kräftigen Hitzegewittern deutlich an. Für Samstag sind österreichweit, für Sonntag vorrangig in der Osthälfte Österreichs teils heftige Gewitter zu erwarten. Lokal besteht dabei Unwettergefahr – insbesondere durch große Regenmengen innerhalb kurzer Zeit sowie Hagel.

Gewitter am Wochenende

Der Samstag startet in weiten Teilen Österreichs freundlich bis sonnig. Lediglich entlang der zentralen Nordalpen halten sich anfangs noch einige Wolken, vereinzelt ist dort auch ein kurzer Schauer möglich. Im Laufe des Tages entstehen ausgehend vom Berg- und Hügelland Quellwolken, aus denen vor allem in diesen Regionen teils kräftige Schauer und Gewitter hervorgehen. Diese können lokal unwetterartig ausfallen, mit ergiebigem Starkregen als Hauptgefahr. Abseits von Gewitterböen bleibt der Wind schwach, im östlichen Flachland weht er mäßig aus südlicher Richtung. Die Temperaturen erreichen hochsommerliche 30 bis 37 Grad.

Am Sonntag ziehen bereits in den frühen Morgenstunden im Nordosten vereinzelt Schauer durch. Ab dem Vormittag entwickeln sich im östlichen Berg- und Hügelland Gewitter, die sich im weiteren Tagesverlauf nach Süden und stellenweise auch ins Flachland ausbreiten. Im äußersten Westen beschränkt sich das Gewittergeschehen auf einzelne Hitzegewitter, während dort der Sonnenschein überwiegt – zumindest zeitweise zeigt sich aber in ganz Österreich die Sonne. Passend zum astronomischen Sommeranfang werden heiße und sehr schwüle 28 bis 35 Grad erwartet.

Montag im Überblick

Der Montag beginnt überwiegend trocken und gebietsweise sonnig, Restwolken lösen sich in den Morgenstunden rasch auf. Ab Mittag entstehen im Berg- und Hügelland erneut einzelne Schauer und Gewitter, die sich am Nachmittag auch ins Flachland verlagern können. Am ruhigsten bleibt es dabei im Osten und im äußersten Westen Österreichs.

Abseits lokaler Gewitterböen weht der Wind mäßig.