KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Ermittlungen

Baby aus Kinderwagen entführt – Polizei findet Leiche

Baby aus Kinderwagen entführt – Polizei findet Leiche
FOTO: iStock/FooTToo
2 Min. Lesezeit |

Ein drei Monate altes Baby verschwindet aus dem Kinderwagen – was folgt, erschüttert eine ganze Region.

In den späten Abendstunden des Donnerstags leitete die deutsche Polizei eine Suchaktion nach einem drei Monate alten Säugling ein. Das Baby soll in Renningen bei Stuttgart aus einem Kinderwagen entführt worden sein. Gegen 23.30 Uhr hatten die Eltern des Kindes den Notruf gewählt und gemeldet, dass ihr Sohn verschwunden sei.

„Das Kind war für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Es wurde von einer unbekannten Person aus dem Kinderwagen gehoben und mitgenommen“, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der „Bild“-Zeitung. Der Kinderwagen habe vor der „Wohnanschrift der Mutter“ gestanden. Laut der „Bild“-Zeitung war die Mutter damit beschäftigt, Einkäufe ins Haus zu tragen – in dieser kurzen Zeitspanne verschwand das Baby.

Massiver Sucheinsatz

Bereits seit den Nachtstunden durchsuchten Einsatzkräfte in Renningen in Baden-Württemberg das Gebiet mit Hochdruck. Der Einsatz war massiv: Neben rund 50 Polizeibeamten waren 40 Suchhunde des Deutschen Roten Kreuzes, Hubschrauber sowie Drohnen mit Wärmebildkameras im Einsatz – auch Leichenspürhunde wurden eingesetzt. „Wir hoffen, dass es dem Kind gut geht, aber wenn es bei der Hitze irgendwo hilflos wäre, wäre es sehr schlecht“, sagte ein Polizeisprecher zur Deutschen Nachrichten Agentur.

Erschreckender Fund

Am Freitagnachmittag stießen die Beamten auf einen erschreckenden Fund: eine Babyleiche. „Dabei könnte es sich um den vermissten Jungen handeln“, teilte die Polizei mit. Die Identität des Kindes müsse jedoch erst noch zweifelsfrei festgestellt werden.

Ob es sich tatsächlich um den vermissten Säugling handelt, blieb vorerst offen. Angaben dazu, wo die Leiche entdeckt wurde und wie das Kind ums Leben gekommen ist, machte die Polizei aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Ermittlungen
Baby aus Kinderwagen entführt – Polizei findet Leiche
| Preisschock
Warum kostet Eis in Österreich so viel mehr? Preis-Check sorgt für Aufsehen
| Hitzewelle
Frankreich kocht: 40 Grad, Zugausfälle und erster Hitzetod
| Erdgeschichte
Wie die Adria entstand – ein Meer voller geologischer Geschichte
| Tierschutz
So schützen Sie Haustiere jetzt vor der Hitze – wichtige Regeln für Halter
MEHR AKTUELLE NEWS