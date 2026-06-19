Baby aus Kinderwagen entführt – Polizei findet Leiche

Ein drei Monate altes Baby verschwindet aus dem Kinderwagen – was folgt, erschüttert eine ganze Region.

In den späten Abendstunden des Donnerstags leitete die deutsche Polizei eine Suchaktion nach einem drei Monate alten Säugling ein. Das Baby soll in Renningen bei Stuttgart aus einem Kinderwagen entführt worden sein. Gegen 23.30 Uhr hatten die Eltern des Kindes den Notruf gewählt und gemeldet, dass ihr Sohn verschwunden sei.

„Das Kind war für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Es wurde von einer unbekannten Person aus dem Kinderwagen gehoben und mitgenommen“, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der „Bild“-Zeitung. Der Kinderwagen habe vor der „Wohnanschrift der Mutter“ gestanden. Laut der „Bild“-Zeitung war die Mutter damit beschäftigt, Einkäufe ins Haus zu tragen – in dieser kurzen Zeitspanne verschwand das Baby.

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Massiver Sucheinsatz

Bereits seit den Nachtstunden durchsuchten Einsatzkräfte in Renningen in Baden-Württemberg das Gebiet mit Hochdruck. Der Einsatz war massiv: Neben rund 50 Polizeibeamten waren 40 Suchhunde des Deutschen Roten Kreuzes, Hubschrauber sowie Drohnen mit Wärmebildkameras im Einsatz – auch Leichenspürhunde wurden eingesetzt. „Wir hoffen, dass es dem Kind gut geht, aber wenn es bei der Hitze irgendwo hilflos wäre, wäre es sehr schlecht“, sagte ein Polizeisprecher zur Deutschen Nachrichten Agentur.

Erschreckender Fund

Am Freitagnachmittag stießen die Beamten auf einen erschreckenden Fund: eine Babyleiche. „Dabei könnte es sich um den vermissten Jungen handeln“, teilte die Polizei mit. Die Identität des Kindes müsse jedoch erst noch zweifelsfrei festgestellt werden.

Ob es sich tatsächlich um den vermissten Säugling handelt, blieb vorerst offen. Angaben dazu, wo die Leiche entdeckt wurde und wie das Kind ums Leben gekommen ist, machte die Polizei aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht.