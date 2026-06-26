Vermisster 69-Jähriger nach großer Suchaktion wohlauf gefunden

Ein 69-Jähriger verschwindet in Tirol – Feuerwehr, Drohne und Polizeihunde rücken aus. Der Einsatz endet mit einer Erleichterung.

Donnerstagabend um 20.08 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein 69-jähriger Österreicher in Erl (Tirol) vermisst wird. Noch in derselben Nacht wurde umgehend eine Suchaktion in die Wege geleitet.

Rund eineinhalb Stunden später, um 21.40 Uhr, machten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Erl eine erfreuliche Entdeckung: Der Vermisste wurde wohlauf aufgefunden. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig.

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Großer Sucheinsatz

An der Suchaktion beteiligten sich mehrere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Erl. Zur Absuche des vermuteten Aufenthaltsbereiches wurde zusätzlich die Bezirksfeuerwehrdrohne eingesetzt. Auch die Diensthundeeinheit der Polizei war in den Einsatz eingebunden.

Im Feuerwehrhaus Erl wurde der Mann schließlich seiner Lebensgefährtin übergeben, die ihn anschließend nach Hause brachte.