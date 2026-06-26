Seltene Begegnung: Hai nahe der kroatischen Küste gesichtet

Nahe der Küste Pulas tauchte ein seltener Gast auf – und hinterließ ein Bild, das Meeresbiologen aufhorchen lässt.

Vor der Halbinsel Verudela in Pula, nahe dem sogenannten „Heiligen Felsen“ (Sveta stijena), gelang einem Spaziergänger am Abend eine außergewöhnliche Aufnahme: Rund 40 Meter vor der Küste war die charakteristische lange Schwanzflosse eines Fuchshais zu erkennen. Meeresbiologen des Aquarium Pula bestätigten die Identifikation des Tieres als Alopias vulpinus – eine in der Adria vom Aussterben bedrohte Art.

Jagd an der Küste

Die ungewöhnlich lange Schwanzflosse dient dem Fuchshai als Jagdwerkzeug: Mit gezielten Schlägen betäubt er Schwärme kleiner Fische wie Sardinen und Sardellen, um sie anschließend zu fressen. „Und genau dieses Verhalten hat uns auch der Zusender des Fotos geschildert“, erklärt das Aquarium Pula. Dass das Tier so nahe an der Küste auftauchte, gilt als bemerkenswert – gewöhnlich halten sich Fuchshaie in den offenen Gewässern der Adria auf.

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Alle drei bekannten Arten des Fuchshais gelten als gefährdet, da sie langsam wachsen, sich nur selten fortpflanzen und durch die Fischerei unter Druck stehen. Der Gemeine Fuchshai (Alopias vulpinus) ist von der Weltnaturschutzunion IUCN weltweit als „gefährdet“ (Vulnerable) eingestuft. In zahlreichen Regionen genießen sie gesetzlichen Schutz und sind auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten verzeichnet. „Der Fuchshai ist eine streng geschützte Art“, betonen die Meeresbiologen. Kroatien hat mit Wirkung vom 1. Juni 2026 die Sport- und Freizeitfischerei auf alle Haie und Rochen, einschließlich des Fuchshais, verboten.

Seltene Begegnungen

Sichtungen in der Adria bleiben eine Seltenheit. Vor zwei Jahren wurde im Golf von Triest ein Exemplar von einem Fischer entdeckt, ein Jahr zuvor hatte ein 13-jähriger Angler vor Lignano Sabbiadoro eine Begegnung mit einem dieser Haie.

Trotz seiner beachtlichen Körpergröße und seines Gewichts gilt der Fuchshai als ausgesprochen scheu und stellt für Menschen keine Gefahr dar.