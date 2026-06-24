Urlaub wird zum Albtraum: Österreicherin verliert Unterschenkel

Ein Schnorchelausflug auf den Galapagos-Inseln endet für eine Oberösterreicherin mit einem Haiangriff – und verändert ihr Leben für immer.

Ein Ausflug, der als unvergessliches Erlebnis geplant war, nahm für Elisabeth A. eine dramatische Wendung. Die Oberösterreicherin erlitt bei einem Schnorchelausflug auf den Galapagos-Inseln einen schweren Haiangriff. Die Attacke ereignete sich vor der Insel Santa Fe, wo Elisabeth A. gemeinsam mit ihrem Mann, einem Reiseguide und einer Gruppe weiterer Touristen die Unterwasserwelt erkunden wollte.

Während sie im seichten Wasser ihre Kamera in Position brachte, schlug das Tier ohne jede Vorwarnung zu. „Er kam aus dem Nichts, niemand hatte zuvor einen Hai gesehen“, erinnert sich die Linzerin im Gespräch mit den „Oberösterreichischen Nachrichten“. Der Hai biss sich in ihrem Bein fest. „Ich habe versucht wegzukommen, er hat dann von mir abgelassen. Die anderen kamen gleich zu Hilfe und brachten mich aufs Boot.“

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Rennen gegen die Zeit

Was folgte, war ein Rennen gegen die Zeit. Zwei kanadische Ärzte, die ebenfalls zur Reisegruppe gehörten, übernahmen die Erstversorgung. Anschließend wurde Elisabeth A. per Boot nach Santa Cruz gebracht, wo sie operiert wurde, bevor man sie nach Guayaquil weiterverlegte.

Elf Tage nach dem Vorfall befindet sich die Linzerin in einem Krankenhaus in Guayaquil. Den Schock der Ereignisse hat sie offenbar verarbeitet. „Ich habe so viel Glück, noch am Leben zu sein“, sagt sie im Gespräch mit den „OÖNachrichten“.

In Guayaquil mussten die behandelnden Ärzte schließlich ihren rechten Unterschenkel amputieren. Für Elisabeth A. war diese Entscheidung keine Überraschung. „Als ich ihn nach dem Hai-Angriff gesehen habe, wusste ich, dass er nicht zu retten sein wird. Ich konnte mich also darauf einstellen.“

Auch ihr linkes Bein trug Verletzungen davon. „Der Hai hat mich dreimal auch in mein linkes Bein gebissen, doch nicht so tief. Die Wunden verheilen gut“, erzählt sie in den „OÖNachrichten“.

Erste Schritte

Inzwischen hat Elisabeth A. mit Unterstützung einer Gehhilfe bereits erste Schritte unternommen. Für die Fürsorge, die ihr zuteilwurde, ist sie tief dankbar. „Alle haben sich so gut um mich gekümmert“, sagt sie. Besonders ihr Mann habe in dieser schwierigen Zeit Außerordentliches geleistet. „Mit der Sprachbarriere war das eine organisatorische Höchstleistung von ihm.“

Ihren 30. Geburtstag verbrachte die Oberösterreicherin am Montag im Krankenzimmer. Trotz allem blickt sie zuversichtlich nach vorne. „Heutige Prothesen sind wahre Wunderwerke. Ich werde mein Leben weiterleben können.“