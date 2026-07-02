Orangene Warnstufe: Hagel, Sturm und Starkregen trifft Serbien

Auf die Gluthitze folgt der Schock: Serbien steckt mitten im Wetterumschwung – mit Alarmstufen, die es in sich haben.

Nach tagelanger Gluthitze mit Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius kommt Serbien heute endlich wieder zu Atem – doch die Erleichterung hat ihren Preis. Der Temperatursturz bringt ein unbeständiges Wetterpaket mit sich: Regen, Schauer und Gewitter ziehen über das Land. Angesichts der instabilen Lage hat das Staatliche Hydrometeorologische Institut RHMZ zwei Warnungen ausgegeben – eine für das gesamte Staatsgebiet, eine weitere speziell für den Großraum Belgrad, wo besonders ergiebige Schauer mit Gewittern erwartet werden.

Der heutige Tag zeigt sich wechselnd bewölkt, merklich kühler und wetterlaunisch. Lokal können Schauer und Gewitter kräftiger ausfallen, vereinzelt ist auch Hagel möglich. In den Zonen der stärksten Niederschläge sind stürmische Windböen nicht auszuschließen.

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Alarmstufen im Überblick

Während der Wind verbreitet schwach bis mäßig weht, muss in der Vojvodina sowie in Westserbien zeitweise mit starkem Nord- und Nordwestwind gerechnet werden. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 24 und 29 Grad Celsius.

Für Belgrad gilt eine gesonderte Warnung: Lokal ergiebigere Schauer mit Gewittern können dort von kurzfristig starkem bis stürmischem Nordwestwind begleitet werden. Das RHMZ hat für den heutigen Tag gelbe und orange Wetteralarme wegen Gewittern und Starkregen aktiviert. Der gelbe Alarm umfasst die Backa, das Banat, Syrmien, Belgrad, die Sumadija sowie das Kosovo und Metochien. Die orange Warnstufe gilt für West-, Ost-, Südost- und Südwestserbien.

Der orange Alarm ist die ernstere der beiden Warnstufen: Er weist auf mögliche lokale Gewitter mit Hagel hin, die eine Gefahr für Menschen und Tiere darstellen, elektrische Geräte und Telekommunikationsanlagen beeinträchtigen, das Brandrisiko erhöhen und erhebliche Schäden an Gebäuden sowie in der Landwirtschaft verursachen können – vor allem dann, wenn sie von starkem Wind und intensiven Niederschlägen begleitet werden. Darüber hinaus warnt die Meldung vor ergiebigen Regenmengen von mehr als zehn Litern pro Quadratmeter innerhalb von drei Stunden. Solche Mengen können die Kanalisation städtischer Gebiete überlasten, den Straßen- und Transportverkehr behindern, landwirtschaftliche Arbeiten zum Erliegen bringen sowie Sachschäden und Verletzungen verursachen.

Ausblick kommende Tage

In den kommenden Tagen beruhigt sich die Lage schrittweise. Am Freitag bleibt Nordserbien trocken, in West- und Mittelserbien lassen die Niederschläge im Laufe des Vormittags nach. In Ost- und Südserbien halten sich Regen und lokale Schauer mit Gewittern noch etwas länger.

Das Wochenende bringt überwiegend Sonnenschein – lediglich am Samstag ist in den Berg- und Gebirgsregionen Südserbiens bei wechselnder Bewölkung vereinzelt kurzzeitiger Regen möglich.

Von Montag bis Donnerstag der kommenden Woche ist wieder mit wechselhaftem Wetter zu rechnen: gelegentliche Schauer und lokale Gewitter sind dann erneut einzuplanen.