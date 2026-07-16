Historischer Schritt: Serbien unterschreibt im NASA-Hauptquartier!

Belgrad und Washington nähern sich an – mit einem Weltraumabkommen und einem historischen Dialogformat als erstem Signal.

Serbien und die USA wollen ihre bilateralen Beziehungen auf eine neue Grundlage stellen. Außenminister Marko Djuric reist dafür vom 15. bis 17. Juli nach Washington. Bereits am Donnerstagabend soll Serbien im NASA-Hauptquartier in Washington die sogenannten Artemis Accords unterzeichnen und damit als 69. Staat den im Jahr 2020 ins Leben gerufenen Grundsätzen beitreten.

Die Zeremonie ist für 17 Uhr Ortszeit angesetzt, was 23 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit entspricht. Neben Djuric werden NASA-Vizechef Matt Anderson sowie Wesley Brooks, zuständig im US-Außenministerium für internationale Wissenschafts- und Umweltfragen, an der Unterzeichnung teilnehmen.

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Artemis Accords erklärt

Allerdings ist Vorsicht bei allzu vereinfachenden Darstellungen geboten: Serbien tritt damit keinem „NASA-Programm“ bei, denn die NASA ist eine US-Bundesbehörde und steht anderen Staaten nicht als Mitglied offen. Bei den Artemis Accords handelt es sich um einen Katalog gemeinsamer Grundsätze für die friedliche und transparente Erkundung des Weltraums. Laut US-Außenministerium handelt es sich dabei nicht um verbindliche Verträge, sondern um unverbindliche Grundsätze für die zivile Erkundung und Nutzung des Weltraums. Konkret geregelt werden darin etwa die gegenseitige Unterstützung in Notlagen, der Austausch wissenschaftlicher Erkenntnisse, die Registrierung von Raumfahrzeugen, die Vermeidung gegenseitiger Störungen sowie Fragen zur Nutzung von Ressourcen auf dem Mond, dem Mars und auf Asteroiden.

Die serbische Regierung verbindet mit der Unterzeichnung die Hoffnung auf neue Perspektiven für Universitäten, Forschungsinstitute, Ingenieure und Technologieunternehmen des Landes. Eine unmittelbare Beteiligung serbischer Astronauten an Mondmissionen oder automatisch entstehende Forschungsaufträge sind damit jedoch nicht verbunden. Das größte Potenzial wird in Bereichen wie Robotik, künstliche Intelligenz, Satellitentechnik, Materialforschung und Datenwissenschaft gesehen.

Strategischer Dialog

Der politisch wichtigere Termin steht am Freitag auf dem Programm. Im US-Außenministerium in Washington soll erstmals ein formeller strategischer Dialog zwischen beiden Ländern aufgenommen werden, der regelmäßige Gespräche zu Wirtschaft, Energie, Sicherheit, Verteidigung, Technologie und Investitionen vorsieht. Laut serbischen Angaben sollen dabei mehrere Memoranden vorbereitet beziehungsweise unterzeichnet werden.

Ein strategischer Dialog ist freilich weder ein Bündnis noch eine strategische Partnerschaft im rechtlichen Sinne – er schafft zunächst ein dauerhaftes Gesprächsformat, in dem beide Regierungen konkrete Vorhaben und offene politische Fragen erörtern können.

Die diplomatischen Beziehungen zwischen Serbien und den USA reichen bis ins Jahr 1882 zurück und waren seither von Bündnissen ebenso geprägt wie von tiefen Verwerfungen. Die NATO-Bombardierung Jugoslawiens 1999 und die amerikanische Anerkennung Kosovos belasten das Verhältnis bis in die Gegenwart. Gleichzeitig zählen die USA zu den wichtigsten Abnehmern serbischer IT-Dienstleistungen und gehören zu den bedeutenderen ausländischen Investoren im Land.

Gleichzeitig zählen die USA zu den wichtigsten Abnehmern serbischer IT-Dienstleistungen und gehören zu den bedeutenderen ausländischen Investoren im Land.