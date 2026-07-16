Vucic erstmals seit Krieg in Kiew: Serbien verweigert Unterschrift

Vučić reist nach Kiew, bleibt der Gedenkzeremonie fern und verweigert als einziger Teilnehmer die gemeinsame Erklärung. Serbiens außenpolitischer Balanceakt sorgt erneut für Aufsehen.

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić ist am Mittwoch, dem 15. Juli 2026, per Zug in Kiew eingetroffen. Es war der erste Besuch eines serbischen Staatsoberhaupts in der ukrainischen Hauptstadt seit mehr als zehn Jahren. Allerdings handelte es sich nicht um Vučićs ersten Ukraine-Besuch seit Beginn der russischen Vollinvasion: Bereits im Juni 2025 hatte er am Ukraine–Südosteuropa-Gipfel in Odesa teilgenommen.

Auf seinem Instagram-Account dokumentierte Vučić Teile seiner langen Anreise, die ihn von Paris über Moldau und durch die Zentralukraine nach Kiew führte. Er sei nach der Reise etwas müde, werde jedoch für die Interessen Serbiens kämpfen, erklärte der Präsident.

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Für Aufmerksamkeit sorgte vor allem Vučićs Abwesenheit bei einer Gedenkzeremonie für gefallene ukrainische Soldaten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie mehrere Staats- und Regierungschefs aus Südosteuropa legten dabei Blumen nieder. Vučić nahm an dieser Zeremonie nicht teil.

Nicht eindeutig belegt ist hingegen, dass der serbische Präsident bewusst mehrere weitere Programmpunkte boykottiert oder sich geweigert hätte, die Reden der übrigen Teilnehmer anzuhören. Später nahm Vučić jedenfalls am fünften Gipfel Ukraine–Südosteuropa teil und führte auch ein bilaterales Gespräch mit Selenskyj.

Als Einziger ohne Unterschrift

Beim Gipfel bekräftigte Vučić die Unterstützung Serbiens für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine. Gleichzeitig kündigte er weitere humanitäre, finanzielle, medizinische und energetische Hilfe sowie eine Beteiligung am Wiederaufbau einer ukrainischen Stadt an. Auch den ukrainischen Weg in die Europäische Union wolle Serbien weiterhin unterstützen.

Die gemeinsame Kiewer Erklärung unterzeichnete Vučić jedoch als einziger Teilnehmer nicht. Das Dokument fordert unter anderem eine Fortsetzung der politischen, militärischen, finanziellen und sicherheitspolitischen Unterstützung für die Ukraine. Außerdem sprechen sich die Unterzeichner für einen stärkeren Sanktionsdruck auf Russland, die vollständige Rückgabe der besetzten ukrainischen Gebiete und den Abzug russischer Truppen aus.

Vučić begründete seine Entscheidung mit jenen Teilen der Erklärung, die weitere militärische Unterstützung für die Ukraine und zusätzliche Maßnahmen gegen Russland vorsehen. Serbien hat sich den westlichen Sanktionen gegen Moskau bislang nicht angeschlossen und ist insbesondere im Energiebereich weiterhin stark von Russland abhängig.

Serbische Munition in der Ukraine

Gleichzeitig ist Serbiens tatsächliche Rolle bei der militärischen Versorgung der Ukraine komplexer. Laut einem Bericht der „Financial Times“ vom Juni 2024 soll seit Beginn der russischen Vollinvasion serbische Munition im geschätzten Wert von rund 800 Millionen Euro über westliche Zwischenhändler in die Ukraine gelangt sein.

Dabei handelt es sich nicht um offiziell bestätigte direkte Waffenlieferungen Serbiens an die ukrainische Regierung. Belgrad erklärt, Munition ausschließlich an zugelassene Käufer in anderen Staaten verkauft zu haben. Dass ein Teil davon anschließend an die Ukraine weitergegeben wurde, wird von der serbischen Führung jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

EU und Ukraine schließen Drohnen-Partnerschaft

Am Rande der Veranstaltungen zum ukrainischen Tag der Staatlichkeit vereinbarten die Europäische Union und die Ukraine eine neue Partnerschaft in der Verteidigungsindustrie. Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Entwicklung und Produktion von Drohnen sowie die Gründung gemeinsamer Unternehmen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, dabei sollten die ukrainischen Erfahrungen aus dem Krieg mit den technologischen und industriellen Kapazitäten der Europäischen Union verbunden werden. Selenskyj gab an, dass die Ukraine derzeit rund zehn Millionen Drohnen pro Jahr produziere und diese Zahl gemeinsam mit internationalen Partnern auf zwanzig Millionen erhöhen wolle.

Moskau sieht Vučić nicht als Vermittler

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte unterdessen, Russland habe über Vučić keine Botschaften an Selenskyj übermittelt. Serbien sei bislang auch nicht an diplomatischen Vermittlungsbemühungen zur Beendigung des Krieges beteiligt gewesen.

Damit wies der Kreml Spekulationen zurück, Vučić könnte bei seinem Besuch als indirekter Vermittler zwischen Moskau und Kiew auftreten. Für eine solche Rolle gibt es derzeit keine Hinweise.

Vertreter des Kosovo nahmen nicht am Gipfel in Kiew teil. Die Ukraine gehört zu jenen Staaten, welche die 2008 erklärte Unabhängigkeit des Kosovo bislang nicht anerkennen. Serbische regierungsnahe Medien interpretierten die Nicht-Einladung daher als Zeichen des Respekts gegenüber der territorialen Integrität Serbiens. Eine entsprechende offizielle Begründung der ukrainischen Gastgeber wurde allerdings nicht veröffentlicht.

Vučićs Auftritt in Kiew verdeutlicht damit erneut Serbiens außenpolitischen Balanceakt: Belgrad unterstützt offiziell die territoriale Integrität der Ukraine und bietet humanitäre Hilfe an, lehnt aber Sanktionen gegen Russland und eine Beteiligung an militärischer Unterstützung weiterhin ab.