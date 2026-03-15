Ehefrau warnte Polizei vergeblich: Amokläufer ersticht Passanten (VIDEO)

Ein angekündigter Amoklauf, ein Messer, zwei Opfer – und Linz erlebt einen Samstagabend, der die Stadt erschüttert.

In der Linzer Innenstadt hat ein 34-Jähriger am Samstagabend zwei Männer mit einem Messer angegriffen. Bereits zuvor hatte der Mann einen Amoklauf angekündigt. Gegenüber seiner Frau äußerte er am Nachmittag die Drohung: „Ich werde jemanden töten.“ Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei. Den Mann aufzufinden, gelang den Beamten jedoch nicht mehr rechtzeitig. Noch während die Fahndung nach dem 34-Jährigen lief, ereignete sich der Messerangriff in der Bismarckstraße.

Tödlicher Messerangriff

Gegen 18.30 Uhr geriet der Mann in der Bismarckstraße in einen Streit mit einem Autofahrer, den er lautstark anpöbelte. Drei junge Afghanen, die das Verhalten bemerkten, wiesen ihn daraufhin zurecht. Der 34-Jährige verfolgte die drei Männer und stach unvermittelt auf einen von ihnen ein.

Ein 24-Jähriger erlitt dabei einen Stich in den Hals und wurde schwer verletzt. Die beiden anderen versuchten zu fliehen, wobei einer von ihnen in seiner Panik zu Boden stürzte. Der Angreifer ließ nicht von ihm ab: Er trat auf den am Boden liegenden Mann ein und stach mit dem Messer auf dessen Brustkorb ein. Der 26-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen kurz darauf im Krankenhaus.

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Festnahme vor Ort

Der Angriff spielte sich vor zahlreichen Augenzeugen ab. Zu den Ersthelfern zählte ein Arzt des Kepler Klinikums Linz, der sich auf dem Weg zu seinem Nachtdienst befand und sofort Wiederbelebungsmaßnahmen an dem 26-Jährigen einleitete. Auch eine Feuerwehrfrau, die sich in einem nahe gelegenen Eissalon aufgehalten hatte, eilte dem Opfer zu Hilfe und unterstützte die Reanimationsversuche.

Noch während eines der Opfer auf offener Straße versorgt wurde, nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter fest. Das Messer hatte er noch bei sich.

Der 34-jährige Kroate aus Linz befindet sich in Untersuchungshaft und soll am Sonntag weiteren Befragungen unterzogen werden.

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