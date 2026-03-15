Schwer verletzt: Khamenei heimlich nach Moskau geflogen?

Putins Angebot, ein Militärflugzeug und ein Krankenhaus im Präsidentenpalast – um Irans neuen Machtmann ranken sich brisante Gerüchte.

Ali Khamenei wurde am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff auf Teheran getötet. Mojtaba Khamenei wurde am Sonntag offiziell zum Nachfolger seines Vaters Ali Khamenei als oberster Führer ernannt.

Spekulationen um den Verbleib von Mojtaba Khamenei, dem 56-jährigen Sohn des getöteten iranischen Revolutionsführers Ali Khamenei, halten weiter an. Wie die kuwaitische Zeitung Al-Jarida berichtet, soll der schwer verletzte Nachfolger des verstorbenen Mullah-Diktators unter strikter Geheimhaltung nach Moskau ausgeflogen worden sein. Den Angaben zufolge soll der russische Präsident Wladimir Putin der iranischen Führung persönlich medizinische Unterstützung angeboten haben.

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Behandlung in Moskau

Laut dem Bericht der Zeitung Al-Jarida wurde Khamenei mit einem Militärflugzeug in die russische Hauptstadt gebracht, wo Spezialisten eine Operation an ihm vornahmen. Derzeit befinde er sich in einem Spezialkrankenhaus innerhalb eines der Präsidentenpaläste. Die Verletzungen, die er bei einem Luftangriff auf den Komplex des Obersten Führers in Teheran am 28. Feber erlitten haben soll, erstrecken sich der Zeitung zufolge entlang seiner gesamten linken Körperseite – vom Kopf bis zu den Füßen.

Ausgelöst wurden sie demnach durch Trümmer, die beim Angriff in unmittelbarer Nähe niedergingen. Eine adäquate medizinische Versorgung sei im Iran selbst angesichts der anhaltenden Bombardierungen nicht möglich – zumal Israel erklärt habe, den neuen Obersten Führer ins Visier nehmen zu wollen.

Einer Quelle der Zeitung zufolge hätten iranische Sicherheitsdienste befürchtet, der Aufenthaltsort Khameneis könnte durch die Nachverfolgung der behandelnden Ärzte und Spezialisten bekannt werden. Aus diesem Grund habe man sich für eine Behandlung in Russland entschieden. Den Angaben zufolge sei es Putin selbst gewesen, der diesen Vorschlag eingebracht habe.

Netanjahus Aussage

Gleichzeitig haben Quellen aus reformorientierten Kreisen darauf hingewiesen, dass Khameneis kurze, in iranischen Medien veröffentlichte Ansprache möglicherweise von Sicherheitsratssekretär Ali Laridsani vorbereitet wurde. Es sei demnach möglich, dass Khamenei selbst davon gar nichts wusste.

Auch der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu äußerte sich zum Zustand des neuen iranischen Obersten Führers. Er deutete an, Israel verfüge über Informationen zu dessen Aufenthaltsort, wolle diese jedoch nicht preisgeben. Auf eine entsprechende Frage antwortete Netanjahu am Donnerstag: „Ich werde ihm keine Lebensversicherung geben.“