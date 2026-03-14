10 Millionen Dollar Kopfgeld auf Irans neuen Führer

Zehn Millionen Dollar für einen Hinweis: Die USA setzen einen Millionenbetrag auf den neuen iranischen Obersten Führer aus.

Im Zuge des Konflikts mit dem Iran haben die Vereinigten Staaten eine Belohnung in Millionenhöhe für Hinweise auf den Aufenthaltsort des neuen iranischen Obersten Führers Mojtaba Khamenei ausgesetzt. Chamenei war am Sonntag, dem 8. März 2026, zum Nachfolger seines Vaters, Ajatollah Ali Khamenei, ernannt worden, etwa eine Woche nach dessen Tod bei einem israelischen Luftangriff. Die Revolutionswächter, die Eliteeinheit des iranischen Militärs, sollen Mojtaba Khamenei als neuen Obersten Führer durchgesetzt haben, da er ihren Interessen entspricht.

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Millionen-Belohnung ausgesetzt

Das US-Außenministerium gab heute bekannt, dass für sachdienliche Hinweise zum Verbleib Khameneis oder anderer hochrangiger Verantwortlicher bis zu zehn Millionen Dollar – umgerechnet rund 8,7 Millionen Euro – ausgeschüttet werden.