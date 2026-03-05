Putzfrau entdeckt neun Kilo Kokain in Wiener Airbnb

Neun Kilo Kokain, ein Airbnb und eine Reinigungskraft – was wie ein Krimi klingt, endete für einen 34-Jährigen vor Gericht.

Ein 34-jähriger Mann ist in Wien wegen der Vorbereitung von Suchtgifthandel zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Bekannt wurde der Fall, nachdem eine Reinigungskraft im Oktober 2025 in einem vom Angeklagten angemieteten Airbnb neun Kilogramm Kokain aufgefunden hatte.

Der Mann legte vor Gericht ein Geständnis ab und gab an, die Drogen aufgrund von Schulden verwahrt zu haben. Vorstrafen waren gegen ihn bislang nicht vorgemerkt.

Entschuldigung vor Gericht

Das Urteil wurde am Mittwoch gesprochen. Vor dem Richter entschuldigte sich der Angeklagte mit den Worten: „Ich möchte mich beim Staat Österreich entschuldigen. Was ich gemacht habe, tut mir leid.“ Derzeit bemüht er sich um einen Therapieplatz.

Von den 24 Monaten Haft wurden acht Monate unbedingt verhängt; die bereits verbüßte Untersuchungshaft wird dabei auf den unbedingten Teil angerechnet. Sein Verteidiger Mathias Burger erklärte: „Mein Mandant ist umfassend und reumütig geständig“ – und verzichtete auf Rechtsmittel. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich nicht.

Kokain „geparkt“

Das Airbnb in der Engerthstraße in Wien-Leopoldstadt hatte der Mann angemietet, um dort Kokain für bislang unbekannte Auftraggeber zu lagern. Aufgeflogen war das Versteck, als eine Reinigungskraft die Drogen entdeckte und ihre Vorgesetzte daraufhin die Polizei alarmierte.

Der Angeklagte schilderte, das Kokain dort „geparkt“ zu haben, um damit Schulden in Höhe von 5.000 Euro zu begleichen. Seine Angaben, selbst stark drogenabhängig gewesen zu sein, wertete die Staatsanwaltschaft als Schutzbehauptung – mit dem Ziel, als Suchtkranker eine mildere Behandlung zu erwirken. Der Richter folgte der Anklage und stellte fest, dass die Schuldentilgung das eigentliche Motiv gewesen sei. Strafmildernd wirkte sich aus, dass der Mann bis zu diesem Verfahren unbescholten war.