Ministerium kalt: „Klagen Sie doch“ – Bauer vor dem Ruin

Bärlauch wächst, doch der Erntehelfer fehlt – wegen eines Visums, das trotz gültiger Bewilligung nicht kommt.

Ein Landwirt aus Matzleinsdorf im Bezirk Melk, Heinrich Penz, schildert seine Lage in drastischen Worten: Sein Betrieb wartet seit Wochen auf einen dringend benötigten Saisonarbeiter aus Nepal. Die Bärlauchsernte, die am 15. Februar begonnen hat, kann nicht im notwendigen Umfang durchgeführt werden, was schwerwiegende finanzielle Folgen für den Betrieb hat.

Penz bezeichnet das Geschehene als „handfesten Wirtschaftsskandal“, der durch „Behördenversagen in der Visa-Vergabe“ verursacht worden sei. Ähnliche Klagen kommen auch aus der Steiermark. Besonders brisant sei, dass die österreichische Botschaft in Neu-Delhi die Formvorschriften verschärft habe, ohne die Betroffenen zu informieren.

Behördliche Verzögerungen

Für Penz ist der Fall ein Musterbeispiel dafür, wie bürokratische Abläufe und fehlende Kommunikation zwischen Behörden nicht nur wirtschaftliche Existenzen gefährden, sondern auch das Vertrauen in den österreichischen Verwaltungsapparat untergraben. „Der Antragsteller hatte alle Unterlagen fristgerecht eingereicht. Die Beschäftigungsbewilligung lag vor. Doch dann änderte die Botschaft ohne Vorankündigung ihre Formvorschriften und verlangte zusätzliche Unterlagen – eine Verzögerung, die der Antragsteller nicht zu verantworten hat.“ Nun drohe die Beschäftigungsbewilligung zu verfallen, weil die gesetzliche Sechs-Wochen-Frist zur Arbeitsaufnahme aufgrund der behördlichen Verzögerung nicht eingehalten werden kann.

Die wirtschaftlichen Konsequenzen beziffert Penz konkret: Pro Tag, an dem der Erntehelfer fehlt, entstehen Verluste von rund 1.000 Euro. „Die Bärlauchsaison ist kurz und die Nachfrage groß“, sagt Penz. „Es ist existenzbedrohend. Der Bärlauch wartet nicht auf die Bürokratie – er wächst, und wenn er nicht geerntet wird, ist die Saison für heuer gelaufen.“

Ein weiterer Umstand treibt den Landwirt besonders um: Die Beschäftigungsbewilligung, die am 6. Jänner beantragt worden war, lag bereits am 22. Jänner vor – verfällt jedoch, wenn die Beschäftigung nicht innerhalb der vorgeschriebenen sechs Wochen aufgenommen wird. „Jetzt kann ich zusehen, wie uns Verluste entstehen.“

Ministerium weist zurück

In seiner Not wandte sich Penz an das Außenministerium – und stieß dort auf wenig Entgegenkommen. Die Reaktion des zuständigen Referatsleiters bezeichnet er als puren Zynismus: „Er sei nicht bereit, sich mit dem Fall zu befassen. Stattdessen könne ich doch eine Amtshaftungsklage einreichen.“ Sein Rechtsanwalt machte ihm wenig Hoffnung auf eine schnelle Lösung: „Eine solche Amtshaftungsklage dauert Jahre. Bis dahin ist die Bärlauchsaison dreißigmal vorbei.“

Das Außenministerium (BMEIA) wies die Vorwürfe auf Anfrage von „Heute“ zurück: „Visaverfahren werden von den österreichischen Vertretungsbehörden weder verzögert noch verschleppt.“ Bei unvollständig eingereichten Anträgen müssten weitere Unterlagen nachgefordert werden. Es liege in der Eigenverantwortung der Antragsteller, die benötigten Unterlagen rechtzeitig nachzubringen.

Auch die Landwirtschaftskammer Niederösterreich wurde mit dem Sachverhalt konfrontiert. Eine Sprecherin verwies auf die Zuständigkeit der Behörden und des AMS. „Grundsätzlich funktionieren die Abläufe bei der Erteilung von Beschäftigungsbewilligungen für Saisonarbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft“, sagt sie.

In Matzleinsdorf lässt Penz kein gutes Haar an der Stellungnahme des Außenministeriums. „Diese Schutzbehauptung ist durchschaubar“, sagt Penz. „Eine derartige Weisung des Innenministeriums wurde nie öffentlich gemacht. Wir fordern das Ministerium auf, diese angebliche Vorgabe unverzüglich vorzulegen – mit Datum, Geschäftszahl und konkretem Wortlaut.“ „Überdies brauchen wir keine Amtshaftungsklagen, sondern Arbeitskräfte“, sagt Penz hörbar wütend.